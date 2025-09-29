IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
800 евро поискали служителите на ИААА от шофьорите на Роби Уилямс, уволнени са

Те били дългогодишни служители на агенцията, съобщи Гроздан Караджов

29.09.2025 | 12:54 ч. Обновена: 29.09.2025 | 13:16 ч. 33
Снимка: БГНЕС

Автомобилна администрация оказа пълно съдействие на органите на МВР за установяване и задържане на корумпираните служители от областната инспекция в София. Това съобщи пред bTV министърът на транспорта Гроздан Караджов. 

По думите му двамата инспектори са дългогодишни служители – работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени.

"Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи", каза още Караджов.

Подкуп от 800 евро са взели двамата служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" от шофьорите, каращи техниката за концерта, съобщават от "24 часа"

Те са спрели камионите на входа на София, близо до "Църна маца". 

След арестите в дома на единия служител са открити няколко хиляди евро. Тепърва ще се проверява дали те са легални или са от други подкупи. 

До разкриването на случая се стигна след сигнал на Институтът за пътна безопасност (ИПБ) до министъра на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

В отвореното писмо,  експертите описват случай, в който служители на ИААА са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп.

Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани .

Водачите са подали сигнали в СДВР и в събота искалите подкуп са били задържани. Все още не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп.

