Украйна свали руски хеликоптер Ми-8 за $15 млн. с дрон за... $500

Украинските сили са свалили руски хеликоптер Ми-8 с помощта на FPV дрон, съобщи в „Телеграм“ Роберт Бровди, известен с псевдонима „Маджар“, командир на силите за безпилотни системи към Въоръжените сили на Украйна.

По негови думи атаката е извършена от членове на 1-ви батальон за безпилотни системи към 59-а въздушно-десантна бригада.

Въпреки че Бровди първоначално твърдеше, че е свален щурмови хеликоптер Ми-28 „Havoc“, украинският активист Серхий Стерненко подчерта, че става въпрос за транспортен хеликоптер Ми-8 „Hip“, модифициран за изстрелване на ракети.

На публикуваните кадри се вижда как след удара на дрона на хеликоптера избухва пожар, а летателният апарат се разбива неконтролируемо в поле. Свалянето е наблюдавано и от руски щурмови хеликоптер Ка-52 „Hokum A“, който е кръжал над останките.

Според оценките типичният украински FPV дрон, който се използва като евтин тактически боеприпас или за атаки по нисколетящи цели, струва между 400 и 500 долара. Стойността на хеликоптер Ми-8 варира между 10 и 15 милиона долара, съобщава Kyiv Post.