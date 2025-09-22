Мъск и Тръмп си стиснаха ръцете на погребението на Чарли Кърк

Илон Мъск присъства на службата в памет на убития десен активист Чарли Кърк, която се проведе в Глендейл, щата Аризона, предаде ДПА.

В кадри, излъчени на живо по телевизията се видя как Мъск седна за кратко до президента Доналд Тръмп, разговаря с него, стисна му ръката и след това си тръгна. Той беше забелязан да разговаря с републикански политици и да маха на тълпата.

Мъск финансира президентската кампания на Тръмп с повече от 250 милиона долара и се превърна в доверен човек на републиканеца. До края на май Мъск ръководеше комисията на Тръмп за съкращаване на разходите, Департамента за правителствена ефективност, чрез който осъществи значителни съкращения и намаляване на работни места, което доведе до сериозна реакция срещу собственика на "Тесла".

По-късно отношенията им се влошиха след спор, излязъл отчасти в публичното пространство, относно подкрепена от Тръмп бюджетна мярка. Мъск заяви, че Тръмп не би стигнал до Белия дом без неговата подкрепа и свърза президента с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

По-късно Мъск призна, че някои от неговите коментари са били прекалени. През юли той обяви планове за създаване на собствена политическа партия, които все още не са се реализирали.