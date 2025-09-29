До кои европейски градове стигат руските "Шахеди": Дори Испания трябва да се притеснява

С настоящата инфраструктура за изстрелване, Руската федерация може да атакува Дания, Германия и Италия с дронове "Шахед", а разполагането на бази в Беларус би ѝ позволило да достигне до Мадрид, твърди изданието Defense Express.

След нападението на Русия срещу Полша с дронове "Гербера" и появата на неизвестни дронове над летища в Норвегия и Дания, възниква спешен въпрос: докъде могат да достигнат руските безпилотни летателни апарати с голям обсег? За да се отговори на този въпрос, е важно да се припомни обхватът на полета на руските дронове "Шахед“/„Геран-2“.

Според украинската служба за военно разузнаване обхватът на полета на „Геран-2“ е 1800-2500 км. Що се отнася до зоните за изстрелване, част от руската инфраструктура, използвана за атаки срещу Украйна, би могла ефективно да бъде насочена към страни от НАТО в Европа. Например, има площадки за изстрелване във временно окупирания район на нос Чауда в Крим и близо до град Брянск.

Друг стратегически изгоден район е Санкт Петербург, считан за идеален за площадка за изстрелване поради своята достъпност и логистика.

Като се имат предвид изстрелванията на дронове от тези места, обхватът на дроновете "Шахед“ до 1800 км им позволява да достигнат цяла Скандинавия, Холандия, по-голямата част от Германия и Южна Италия. „Геран-2“, с обхват до 2500 км, е способен да достигне цяла Великобритания, Италия и по-голямата част от Франция.

Заслужава да се отбележи, че създаването на нови площадки за изстрелване на дронове в Русия отнема само няколко месеца. Ако е необходимо, нови площадки за изстрелване могат да бъдат създадени бързо, като например авиобазата Осовци в Беларус.

Не бива да се изключва и възможността за изстрелвания от Калининград. Технически това удължава обхвата със 700 км, предлагайки следните възможности: С обхват от 2500 км, руските дронове "Шахед" биха могли да поразят почти цяла Европа, включително Мадрид и голяма част от Испания.

С други думи, всички европейски столици са в обсег, с изключение на Лисабон, Португалия.

Трябва да се отбележи, че това са максималните обхвати на дроновете и Русия ги изстрелва по сложни маршрути, за да заобиколи украинската противовъздушна отбрана. Отблъскването на руската атака в Полша обаче разкри пропуски в противовъздушната отбрана на източния фланг на НАТО.

След като проникнаха в първия ешелон на противовъздушната отбрана на границата, безпилотните самолети "Шахед" могат да действат свободно, а средствата, с които разполагат европейските страни за противодействие, в момента са стотици пъти по-скъпи.