Русия се оттегли от конвенцията за предотвратяване на изтезанията

Руският президент Владимир Путин подписа днес закон за отхвърляне на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията, предаде Ройтерс, като се позова на правителствен уебсайт.

По-рано руският парламент гласува за оттеглянето от договора, ратифициран от Москва през 1998 година.

Според закона, одобрен от парламента, руското изтегляне от документа е в отговор на решението на Съвета на Европа да откаже място на руски представител в комитета за наблюдение на конвенцията против изтезанията, пише БТА.