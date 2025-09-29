IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия се оттегли от конвенцията за предотвратяване на изтезанията

Руският парламент гласува оттеглянето, а Путин подписа закона

29.09.2025 | 18:22 ч. 9
Снимка: Reuters

Руският президент Владимир Путин подписа днес закон за отхвърляне на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията, предаде Ройтерс, като се позова на правителствен уебсайт.

По-рано руският парламент гласува за оттеглянето от договора, ратифициран от Москва през 1998 година. 

Според закона, одобрен от парламента, руското изтегляне от документа е в отговор на решението на Съвета на Европа да откаже място на руски представител в комитета за наблюдение на конвенцията против изтезанията, пише БТА. 

путин Русия конвенция изтезания
