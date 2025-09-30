7 често срещани хранителни дефицита – разпознайте признаците

Недостигът на хранителни вещества може да не е толкова често срещан, колкото някога е бил в западния свят, но все още е потенциален проблем, който може да доведе до здравословни тревоги. Недостигът на хранителни вещества променя телесните функции и процеси на най-основното клетъчно ниво. Тези процеси включват воден баланс, ензимна функция, нервна сигнализация, храносмилане и метаболизъм. Разрешаването на тези дефицити е важно за оптимален растеж, развитие и функция.

Недостигът на хранителни вещества може да доведе и до заболявания. Например дефицитът на калций и витамин D може да причини остеопения или остеопороза, две състояния, характеризиращи се с чупливи кости. А недостатъчното желязо може да причини анемия, която ви отнема енергията.

Издайническите симптоми обикновено са първият знак, че имате ниски нива на един или повече важни витамини или минерали. Прочетете, за да научите за седем често срещани хранителни дефицита и как да ги разпознаете.

Калций

Снимка: iStock

Признаци за недостиг: Изтръпване, мравучкане на пръстите и нарушен сърдечен ритъм

Калцият е важен за поддържането на здрави кости и контролирането на мускулната и нервната функция. Признаците за силно нисък калций включват изтръпване, мравучкане на пръстите и нарушен сърдечен ритъм. Въпреки това, няма краткосрочни, очевидни симптоми на дефицит на калций.

Повечето възрастни се нуждаят от 1000 милиграма (мг) калций всеки ден, въпреки че жените над 50 години и мъжете над 70 години се нуждаят от 1200 мг. Според лекарите, вероятно ще достигнете тези числа от 750 мл мляко или йогурт на ден.

Сиренето е друг добър източник на калций. Ако не сте голям фен на млечните продукти или следвате растителна диета, можете да намерите калций в тъмни листни зеленчуци като къдраво зеле и броколи, както и в обогатени с калций растителни млека или зърнени закуски.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg