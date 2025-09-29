IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 109

Румъния откри нови отломки от дрон

Те се намираха близо до границата с Украйна

29.09.2025 | 20:45 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Нови отломки от дрон бяха открити днес в източния румънски окръг Тулча, намиращ се до границата с Украйна, съобщи министърът на отбраната Йонуц Мощяну, цитиран от Ройтерс.

Експерти от Министерството на отбраната събират частите от дрона за по-нататъшно разследване.

Свързани статии

Министерството на националната отбрана беше информирано днес, 29 септември, че в района на канала Шонтя Ноуа, в окръг Тулча, е съобщено на спешния телефон 112 за наличието на фрагменти от дрон, се посочва в прессъобщение на ведомството, цитирано от румънски медии.

Смесен екип, сформиран от специалисти от Министерството на националната отбрана, Румънската разузнавателна служба и Граничната полиция, провежда разследване на място, а фрагментите ще бъдат събрани за изследване, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Румъния дрон
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem