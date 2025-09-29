IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 119

Петима загинаха, сред които и дете, при катастрофа в Турция

Други шестима са ранени

29.09.2025 | 20:52 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Петима души, сред които и дете, са загинали, а шестима други са ранени след сблъсък между лек автомобил и пикап на скоростния път Анкара – Измир в Турция, предаде Анадолската агенция. 

Инцидентът е станал снощи около 21:00 ч. местно време в района на градчето Салихли в Западна Турция, като на кадри от охранителна камера се вижда как водачът на лекия автомобил изгубва контрол над превозното средство и навлиза в насрещното платно, където се сблъсква челно с пикапа. 

Малко след сблъсъка на място са пристигнали екипи на турската полиция, спешна помощ, както и няколко пожарни, тъй като след удара лекият автомобил се е възпламенил. 

Свързани статии

След намесата на екипите е установено, че и петимата пътници от леката кола, сред които и 6-годишно дете, са загинали на място. В същото време шестимата пътници от пикапа са пострадали сериозно при инцидента и са откарани в различни болници в района, като към момента един от тях е с опасност за живота, пише БТА.  

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Турция катастрофа
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem