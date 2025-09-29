ЕС обсъжда създаване на "стена за защита от дронове"

Система за защита срещу дронове, която да бъде изградена по източния фланг на ЕС, като също има за цел да развие и нападателни способности, предложи в публично оповестена днес концепция Европейската комисия, предаде ДПА.

Проектодокументът включва планове за създаване на способности, с които наземни цели да могат да бъдат атакувани чрез прецизни удари, използвайки технология, свързана с дронове. Те ще допълват дълбоко ешелонирана зона за отбрана с възможности за откриване, проследяване и неутрализиране на дронове.

Този проектодокумент ще послужи и като основа за дискусии на неформалната среща на върха на ЕС в сряда. Той съдържа и първоначални най-общи предложения за проекти за превъоръжаване в други области.

Разглеждат се също така и нови мерки за осигуряване на безопасността на корабоплаването в Балтийско и Черно море, както и в областта на сухопътната отбрана, посочва ДПА.