Нетаняху се извини за атаката срещу Доха

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се извини на министър-председателя на Катар за удара в Доха, докато е в Белия дом, съобщиха множество медии.

Според Axios, който пръв съобщи за разговора, Нетаняху се е извинил на шейх Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани за нарушаване на суверенитета на Катар при извършването на удара и е изразил съжаление за убийството на цивилен.

Според израелския източник на СNN, Нетаняху обаче не е казал, че съжалява за атаката срещу Хамас.

Axios съобщи, че извинението е било ключово условие на Катар за възобновяване на посредничеството с Хамас по споразумение за прекратяване на войната в Газа и освобождаване на останалите заложници.

Технически екип от Катар също е в Белия дом, съобщи друг източник, запознат с преговорите, пише БГНЕС.