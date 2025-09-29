IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нетаняху се извини за атаката срещу Доха

Израелският премиер е в Белия дом

29.09.2025 | 20:30 ч. 2
Снимка: Reuters

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се извини на министър-председателя на Катар за удара в Доха, докато е в Белия дом, съобщиха множество медии.

Според Axios, който пръв съобщи за разговора, Нетаняху се е извинил на шейх Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани за нарушаване на суверенитета на Катар при извършването на удара и е изразил съжаление за убийството на цивилен.

Според израелския източник на СNN, Нетаняху обаче не е казал, че съжалява за атаката срещу Хамас.

Axios съобщи, че извинението е било ключово условие на Катар за възобновяване на посредничеството с Хамас по споразумение за прекратяване на войната в Газа и освобождаване на останалите заложници.

Технически екип от Катар също е в Белия дом, съобщи друг източник, запознат с преговорите, пише БГНЕС.

Тагове:

Бенямин Нетаняху Доха атака
