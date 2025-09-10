Първият син Барън Тръмп вече живее в Белия дом, докато посещава занятия в кампуса на Нюйоркския университет в столицата на страната, съобщи The Post.

19-годишният, който прекара първата си година като видно лице във водещия кампус на Нюйоркския университет в Гринуич Вилидж, ще продължи обучението си много по-близо до родителите си, президента Тръмп и първата дама Мелания Тръмп.

Кампусът на Нюйоркския университет във Вашингтон приема до 120 студенти всеки семестър, като курсовете са предназначени за тези, които се стремят към кариера в политиката, публичната политика, историята, икономиката и журналистиката.

Барън прекара първата си година в университета, живеейки в Тръмп Тауър в центъра на града, докато пътуваше до Вашингтон Скуеър - и понякога летеше до Палм Бийч, Флорида, за да бъде с баща си в Мар-а-Лаго.

Тръмп за първи път загатна за избора на колеж на най-малкия си син в интервю за The Post през август 2024 г., а Барън скоро беше видян да посещава занятия в Нюйоркския университет.

„Той е малко висок. Ще ви кажа, висок е, но е хубав човек. И наистина е бил страхотен студент. И харесва политиката. Малко е забавно“, каза Тръмп пред „Kayal and Company“ по Филаделфия по Talk Radio 1210 WPHT по това време.

Преместването на Барън във Вашингтон идва в момент, когато майка му Мелания пое ключова роля във втория мандат на Тръмп.

Родената в Словения първа дама е инициатор на приемането на законодателство срещу порнографията с цел отмъщение и е била движеща сила в дипломатическия опит на съпруга си да сложи край на войната на Русия срещу Украйна.

Мелания Тръмп беше с президента по време на първото му пътуване като 47-и главнокомандващ на САЩ, посещавайки жертви, засегнати от урагана Хелън в Северна Каролина. А през май тя откри пощенска марка в чест на Барбара Буш в Белия дом и ръководи училищна инициатива за изкуствен интелект, която призовава учениците да представят най-добрата си идея за използване на технологията.

Първата дама беше и във Вашингтон за великденските тържества и се присъедини към съпруга си, за да присъства на премиерата на „Клетниците“ в Центъра Кенеди през юни.

През последните седмици Мелания Тръмп призова руския президент Владимир Путин да върне отвлечените украински деца на законните им родители и настояваше президента да бъде по-твърд спрямо Кремъл заради ударите им срещу украински цивилни.

Белият дом и Нюйоркският университет отказаха коментар във вторник.