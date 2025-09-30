Нашествие на дронове: Кои страни в ЕС наблюдаваха мистериозните посещения?

Най-малко 10 европейски държави са били свидетели на мистериозни нахлувания на дронове през последните няколко месеца. Литва, Латвия, Дания, Норвегия, Румъния, Полша, Естония, Германия и Франция са наблюдавали дронове или смущения над своята територия през последните три месеца.

Дания временно забрани всички полети с дронове в цялата страна на 29 септември. Европейският съюз официално стартира инициатива, която трябва да изгради стена от дронове по източната граница с Русия, а НАТО заяви, че повишава бдителността си в балтийските държави.

Ето какво е забелязано досега и къде

На 28 юли литовските власти съобщиха, че дрон е преминал в страната им от Русия. Министърът на отбраната на страната Довиле Сакалиене заяви, че дронът вероятно е бил насочен от Русия към Украйна, но неволно е стигнал до тяхната територия.

Дронът е бил намерен няколко дни по-късно, въоръжен с експлозиви, във военен тренировъчен район, според главния прокурор на Литва Нида Грунскиене. Това се случи след друг инцидент, при който руски дрон навлезе в литовското въздушно пространство на 10 юли.

Литва поиска от НАТО да помогне за укрепване на противовъздушната ѝ отбрана, като министърът на външните работи Кястутис Будрис и генералният секретар на НАТО Марк Рюте се съгласиха да „предприемат незабавни стъпки за укрепване на противовъздушната отбрана по фронтовата линия на НАТО“.

На 9 септември най-малко 19 руски дрона прелетяха над въздушното пространство на Полша в това, което централното командване на страната нарече „акт на агресия“.

Полските въоръжени сили свалиха дроновете, които „многократно нарушаваха“ небето над страната през нощта, което отбеляза първия път, в който страната се е сблъскала директно с руски активи от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

След наблюденията на дронове украинските въоръжени сили заявиха, че ще обучават полските си колеги в тактики за борба с дронове. Полша също така разположи съюзнически самолети в кратка превантивна операция на 13 септември заради удари с дронове в съседни части на Украйна.

При друг инцидент на 15 септември дрон беше видян да лети над президентския дворец Белведере в столицата Варшава и беше неутрализиран от полските служби за държавна защита.

Полша задържа 17-годишна белоруска жена и 21-годишен украинец във връзка с вдигането на дронове над правителствени сгради на 16 септември. Полската полиция разследва домовете им и проверява дали могат да пребивават законно в Полша.

На 8 септември руски дрон наруши румънското въздушно пространство по време на нощни атаки срещу Украйна, което принуди националните военни да вдигнат изтребители F-16 за наблюдение на въздушното пространство на страната.

Изявление на румънското Министерство на националната отбрана изпрати „твърдо послание за осъждане“ на атаките, извършени от Русия срещу украински „цивилни цели и инфраструктурни елементи“, които то нарече „сериозно противоречие“ на международното право.

В същия ден друг дрон се разби в източната част на Латвия, идващ от беларуското въздушно пространство.п Латвийският президент Едгарс Ринкевич заяви в социалната медийна платформа X, че Латвия провежда разследване и „правителството е в тесен контакт със своите съюзници от НАТО“.

Друго нахлуване в Румъния се случи на 13 септември, когато румънското министерство на отбраната заяви, че е засекло руски дрон, докато два изтребителя F-16 наблюдават румънската граница с Украйна.

BBC идентифицира дрона като Geran, руското наименование на камикадзе дрон Shahed 136, който се използва от руснаците за атаки срещу Украйна. Той е бил засечен на 20 километра пред село Килия Веке, преди да изчезне от радара, добави министерството на отбраната.

Румънски служители заявиха, че не е летял над населени места, нито е представлявал опасност.

Наскоро приет закон в Румъния дава на служителите правомощия да свалят дрона, но те не го направиха.

Миналата седмица дронове бяха забелязани над пет датски летища: Копенхаген, Олборг, Билунд, Есберг и Сондерборг в това, което властите твърдят, че е координирана атака. Летищата в Копенхаген и Олборг бяха затворени за няколко часа в отговор на дроновете.

Датските и натовските власти заявиха, че не е ясно веднага кой стои зад полетите на дронове, но заявиха, че руско участие не може да се изключи.

Датските власти казват, че са обмисляли да се позоват на член 4 от НАТО, подобно на поляците, тъй като това е хибридна атака със „системен подход“ близо до критична инфраструктура, според Троелс Лунд Поулсен, вицепремиер на Дания.

Въздушното пространство около летището в Осло в Норвегия беше затворено за около три часа на 23 септември, според Ройтерс, поради наблюдения на дронове, което доведе до пренасочване на полетите към най-близкото летище.

Норвежките и датските власти работят съвместно по разследването на инцидентите в Копенхаген и Осло, но все още не са установили връзка между тях, според норвежкия външен министър.

На 28 септември Министерството на отбраната на Дания заяви, че е наблюдавало дронове на няколко места във въоръжените сили предния ден, включително във военновъздушната база Скридструп в южна Дания и базата на Ютландския драгунски полк. Властите допълниха, че са разположили няколко „капацитета“, след като е забелязало дронове от събота до неделя вечер, но не уточни колко са били разположени или къде.

Съобщава се и за стотици публични наблюдения, които все още не са потвърдени от властите като подозрителни, според Асошиейтед прес.

В подготовка за домакинството на срещата на върха на Европейския съюз в Копенхаген, правителството заяви, че ще спре всички граждански дронове, които летят от понеделник до петък тази седмица, за да „премахне риска вражеските дронове да бъдат объркани с легални дронове и обратно“. Германия и Швеция също ще подкрепят страната по време на срещата на върха, като ѝ предоставят капацитет за борба с дронове, като например „системите за борба с малки безпилотни летателни апарати (C-sUAS)“, които използват радарни, оптични и акустични технологии.

Френски военни служители съобщиха на местните медии, че неидентифицирани дронове са прелетяли над френската военна база Мурмелон-льо-Гран през нощта на 22 септември. Малките самолети, забелязани над военната база, не са били „дронове, пилотирани от военнослужещи“, заяви ведомствената военна делегация пред френския вестник L’Union.

Френски служители не разкриха видовете използвани дронове, но заявиха, че не са „малки дронове“, съобщи медията.

Забелязването им е довело до засилени мерки за сигурност в склада на базата, където се помещава 501-ви танков полк на Франция, обучаващ украински войници, съобщиха местните медии. Базата е подала жалба до френската жандармерия, която води разследване за произхода на тези дронове.

На 26 септември северната германска провинция Шлезвиг-Холщайн, която граничи с Дания, забеляза няколко дрона.

„Държавната полиция в момента значително засилва мерките си за защита от дронове, също в координация с други северногермански провинции“, каза Сабине Зютерлин-Ваак, министър на вътрешните работи на провинцията.

Неотдавнашен доклад на германската национална аеронавигационна служба (DFS) посочва, че тази година са регистрирани 144 прелитания на дронове, от които 35 около летище Франкфурт.

Около 90% от регистрираните полети са били около летища и са били открити предимно от пилоти или авиодиспечери, съобщи DFS пред Euronews по-рано този месец.

Според доклада не е ясно колко от тези дронове са били използвани за шпионаж.