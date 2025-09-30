IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 69

Доживотни присъди за двама българи за убийство на остров Крит

Адвокати коментират, че много рядко съдът дава доживотна присъда на майка с дете

30.09.2025 | 16:16 ч. 0
Доживотни присъди за двама българи за убийство на остров Крит

Двама българи получиха доживотни присъди за убийство на лекар на остров Крит. Убийците са съпругата на жертвата и нейният любовник.

Медиите припомнят, че българката е била омъжена за известен кардиолог. Двамата живеели на Крит, имали и малко дете.

Българката е поддържала интимни отношения с полицай в България, става ясно от разследването по случая. 

Двамата подсъдими решават да убият съпруга ѝ, за да наследят неговото богатство. Кардиологът беше прострелян пред частната си клиника и умира на място.

Съобщения по мобилните телефони на двамата доказват, че заедно са организирали убийството. В началото на разследването обвиняемите отричаха, но вината им за умишлено убийство бе доказана.

Съдът отне и родителските права на българката и предаде детето на роднините на убития кардиолог.

Адвокати коментират, че много рядко съдът дава доживотна присъда на майка с дете.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

убийство остров Крит доживотни присъди
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem