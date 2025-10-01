Федералното правителството на САЩ спря работа – защо Европа трябва да се тревожи?

Продължаващата бюджетна битка във Вашингтон може да навреди на европейската икономика. Особено износителите от ЕС биха могли да се сблъскат с трудности.

Не само европейските туристи пътуват в Съединените щати и се озовават пред затворените врати на музеи или национални паркове. Тъй като САЩ са толкова централни за световната икономика, европейските предприятия също биха могли да усетят негативните последици от спирането на работата на правителството на САЩ.

Всъщност те трябва да се подготвят за трудности, които ще стават все по-болезнени, колкото по-дълго трае блокадата във Вашингтон.

Защо корпоративна Европа трябва да се тревожи за това, че държавните служители от другата страна на Атлантика няма да могат да работят?

Блокирането спира или намалява много федерални операции, като предоставяне на заеми или разрешителни, и нарушава работата на държавните агенции, които осигуряват надзор, забавяйки икономическата активност.

Това, което прави спирането на работа на правителството по-значимо, е времето, в което се случва. Тази година икономиката на САЩ вече се справя с по-бавен растеж, постоянен инфлационен натиск и нарастваща финансова несигурност.

Затварянето на магазините допълнително засилва тази несигурност и има потенциал да предизвика верижна реакция от икономически последици.

Вземете например европейските търговски предприятия. Вече разтърсени от тарифния хаос, те разчитат на постоянни и предвидими пазарни условия, за да планират производството си, да разпределят ресурси и да задоволят нуждите на своите клиенти. Дори леко забавяне на икономическата активност би довело до по-нисък внос в САЩ, което би намалило търсенето за европейски компании, чийто растеж, приходи и рентабилност от своя страна биха били засегнати.

Европейският внос, пристигащ в Америка, ще се сблъсква с по-малко държавни служители в пристанищата и митниците, които се занимават с административни и регулаторни задачи, свързани с вноса и износа на стоки. В резултат на това ще има закъснения, които могат да удължат времето, необходимо на стоките да достигнат до местоназначението си, нарушавайки графиците за доставка.

Закъсненията могат да имат каскадни ефекти върху веригите за доставки, които разчитат на точното време, за да функционират ефективно. Това може да доведе до неочаквани разходи за ускорена доставка и санкции за пропуснати срокове за доставка.

Освен това съществува опасност от потенциално спиране на одобренията за експортни лицензи. Европейските компании се нуждаят от тези одобрения – или от тяхното подновяване – за да извършват изцяло своите бизнес операции в САЩ.

„Компаниите ще бъдат замразени, няма да могат да получат одобрение, никакви разрешителни или лицензи, няма да могат да продават корпоративен дълг в САЩ“, обяснява пред Euronews адвокат, занимаващ се с договаряне на трансатлантически сделки за мултинационални корпоративни клиенти. „Затварянето на правителството изпраща у дома хората, които изпълняват регулациите, но самите регулации остават – и продължават да бъдат спазвани.“

Тази регулаторна несигурност може да остави европейските износители в състояние на несигурност, несигурни в способността си да продължат дейността си на американския пазар в краткосрочен план.

Свързани статии Ванс: САЩ са на път да стигнат до бюджетен блокаж

Обърнете специално внимание на сектори, които разчитат на търсенето в САЩ, като машини, автомобилни компоненти или химикали

Тези компании може да видят низходящи колебания на фондовия пазар, тъй като инвеститорите реагират на несигурността в САЩ.

Като става дума за финансовите пазари - продължителната несигурност в САЩ може да доведе до повишаване на лихвените проценти по държавните облигации на САЩ, тъй като инвеститорите биха ги сметнали за по-рискови. Това би довело до по-високи лихви другаде по света.

В Европа например това би могло да потисне фондовите пазари, да увеличи разходите за финансиране на публичните дефицити и да намали общото търсене поради по-високата цена на кредитите.

Покачването на лихвите би увеличило риска от неизпълнение от страна на свръхзадлъжнели кредитополучатели и следователно от финансова криза.

Тъй като липсата на бюджетно споразумение във Вашингтон би компрометирала финансирането на подкрепата на САЩ за определени страни, рисковете от геополитическа нестабилност биха се увеличили, което би потиснало бизнес инвестициите и би засилило спада в търсенето, вече засегнат от инфлацията.

Икономистите изчисляват, че двуседмично спиране на работата на правителството на САЩ би имало отрицателно въздействие върху БВП на ЕС от 4 милиарда евро. Ако спирането продължи 8 седмици, въздействието ще се увеличи до 16 милиарда евро.

Дали наистина ще се стигне до това е в ръцете на политиците във Вашингтон.

Залогът е не по-малко от репутацията на Америка като глобална икономическа котва на стабилност.