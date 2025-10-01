Песков: Руските въоръжени сили отговарят на европейските провокации в Балтийско море

Руските въоръжени сили понякога са принудени да предприемат действия в отговор на провокации от европейски държави, които пречат на корабоплаването в различни води, включително Балтийско море. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, предава ТАСС.
"В редица води, включително Балтийско море, европейските страни и крайбрежните държави предприемат множество провокативни действия, които според нас абсолютно не са благоприятни за осигуряване на свободата на търговското корабоплаване“, заяви говорителят на Кремъл в отговор на въпрос относно инциденти с търговски кораби. „Понякога това принуждава нашите Въоръжени сили да предприемат, така да се каже, мерки за възстановяване на реда", подчерта Песков.
Той отказа да коментира съобщенията в медиите за задържането на петролен танкер край бреговете на Франция по подозрение за нарушаване на санкции.
"Що се отнася до конкретния кораб, за който говорим, не мога да кажа нищо. Нямаме никаква информация, така че не знаем за кой кораб говорим", обясни Песков.