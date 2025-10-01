IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 96

Песков: Руските въоръжени сили отговарят на европейските провокации в Балтийско море

Говорителят на Кремъл отказа да коментира медийните съобщения за задържането на петролен танкер

01.10.2025 | 19:25 ч. 12
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Руските въоръжени сили понякога са принудени да предприемат действия в отговор на провокации от европейски държави, които пречат на корабоплаването в различни води, включително Балтийско море. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, предава ТАСС.

"В редица води, включително Балтийско море, европейските страни и крайбрежните държави предприемат множество провокативни действия, които според нас абсолютно не са благоприятни за осигуряване на свободата на търговското корабоплаване“, заяви говорителят на Кремъл в отговор на въпрос относно инциденти с търговски кораби. „Понякога това принуждава нашите Въоръжени сили да предприемат, така да се каже, мерки за възстановяване на реда", подчерта Песков.

Той отказа да коментира съобщенията в медиите за задържането на петролен танкер край бреговете на Франция по подозрение за нарушаване на санкции.

Свързани статии

"Що се отнася до конкретния кораб, за който говорим, не мога да кажа нищо. Нямаме никаква информация, така че не знаем за кой кораб говорим", обясни Песков.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Песков Кремъл танкер Франция Балтийско море
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem