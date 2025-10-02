IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Лидерите на ЕС подкрепят "стената срещу дронове"

Росен Желязков все участие в неформално заседание на Европейския съвет

02.10.2025 | 07:45 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Лидерите на ЕС подкрепят програмните проекти от първостепенна важност, които ще укрепят европейската сигурност, включително европейската "стена срещу дронове" и наблюдението по източния фланг на блока, заяви след срещата на върха вчера, 1 октомври, в Копенхаген председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Ройтерс.

Във вчерашното неформално заседание на Европейския съвет в датската столица участие взе и министър-председателят на България Росен Желязков.

"Подкрепям виждането, че трябва да се гледа цялата панорама на защитата в 360 градуса", каза премиерът и допълни, че е важно съюзът да не се пази само от една страна, цитиран от БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ЕС лидери стена от дронове
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem