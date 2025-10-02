Лидерите на ЕС подкрепят "стената срещу дронове"

Лидерите на ЕС подкрепят програмните проекти от първостепенна важност, които ще укрепят европейската сигурност, включително европейската "стена срещу дронове" и наблюдението по източния фланг на блока, заяви след срещата на върха вчера, 1 октомври, в Копенхаген председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Ройтерс.

Във вчерашното неформално заседание на Европейския съвет в датската столица участие взе и министър-председателят на България Росен Желязков.

"Подкрепям виждането, че трябва да се гледа цялата панорама на защитата в 360 градуса", каза премиерът и допълни, че е важно съюзът да не се пази само от една страна, цитиран от БТА.