Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер разтърси Истанбул

Земетресение разтърси Истанбул малко преди 15 часа днес. Усети се особено осезаемо в азиатската част на Истанбул. Трусът бе кратък, няколко секунди, предизвика силна паника, много хора излязоха на улицата.

От Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) обявиха, че трусът е с магнитуд 5,0 по Рихтер на дълбочина 6,7 км в Мраморно море в района на Мармара Ереглиси.

Не се съобщава за пострадали и разрушения, но много хора са навън, по улиците от страх да не последва нов трус.

(Специално за БТА от Нахиде Дениз)