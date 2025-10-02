IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 80

Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер разтърси Истанбул

Много хора са навън, по улиците от страх да не последва нов трус

02.10.2025 | 15:26 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение разтърси Истанбул малко преди 15 часа днес. Усети се особено осезаемо в азиатската част на Истанбул. Трусът бе кратък, няколко секунди, предизвика силна паника, много хора излязоха на улицата.

От Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) обявиха, че трусът е  с магнитуд 5,0 по Рихтер на дълбочина 6,7 км в Мраморно море в района на Мармара Ереглиси.

Не се съобщава за пострадали и разрушения, но много хора са навън, по улиците от страх да не последва нов трус.

(Специално за БТА от Нахиде Дениз)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

земетресение Истанбул Турция
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem