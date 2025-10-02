IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

7 камъка, които привличат пари и любов

Носят положителна енергия

02.10.2025 | 15:18 ч. 3
Снимка: istock

Снимка: istock

Когато избираме ново бижу, което има камъни и кристали, винаги се вълнуваме какви са те. Не само че добавят повече красота, но за някои от тях се смята, че имат силата да ни помагат. Декорирани в дома ни, носени като аксесоари, камъните и кристалите ни помагат да се заредим с положителна енергия. 

Вижте някои мощни камъни и кристали за успех, пари и любов.

Розов кварц – Камък на любовта

Този прекрасен розов камък казва всичко за любовта, тъй като е тясно свързан със сърдечната чакра. Насърчавайки любовта към себе си, приятелството, любовта и вътрешните чувства на мир, за розовия кварц се смята, че разсейва негативизма. Тези, които се сблъскват с проблеми с високо кръвно налягане, бъбреци, надбъбречни жлези, световъртеж и проблеми с гърдите и белите дробове, също могат да го носят като аксесоар. 

Цитрин – Камъкът на парите

Тъй като цитринът е тясно свързан със златото, богатството и парите, той е идеален камък за привличане на просперитет, богатство и стабилност в живота ви. 

Лапис лазули – Камъкът на истината

За този мощен камък се смята, че помага за облекчаване на възпаленото гърло, гласните струни и ларинкса, тъй като е свързан главно с гърлената чакра. 

Източник: 7 мощни камъка, които привличат пари и любов

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пари късмет успех
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem