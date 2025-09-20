Отлъчен и от свои, нежеланият Байдън не може да си намери платена работа

46-ят президент на САЩ Джо Байдън се пенсионира късно и за изненада на мнозина има ипотека, която няма да бъде изплатена до 100-ия му рожден ден.

И докато се бори да се върне в светлината на прожекторите, изглежда малка вероятността 82-годишният Джо Байдън да получи помощ от някои от приятелите си демократи. Много от тях все още кипят от гняв от решението на осемдесетгодишния президент да се опита да бъде преизбран през 2024 година и нямат “голям апетит” да го поканят да изнесе доходоносни речи или да даряват средства за президентската му библиотека.

“Няма много добра воля за Байдън в някои ключови коридори на властта и това произтича от факта, че той никога не е трябвало да се опитва да организира преизбиране“, каза вътрешен човек от Демократическата партия.

“Много от нас са разочаровани и дори ядосани. Така че, много малко от нас са склонни да подкрепят президентска библиотека или да му предоставят каквато и да е друга финансова подкрепа. Има много демократи, които остават наистина разочаровани от това, което той направи, и биха предпочели той да се махне”, казва източник пред Daily mail.

Обикновено годините след президентството са времето, когато парите се изливат, но за Байдън финансовото бъдеще изглежда доста мрачно. Със сигурност Байдън не е на прага на бедността, но финансите му изглеждат забележително далеч от това, което избирателите биха очаквали за бивш главнокомандващ.

Според публични данни той е напуснал поста си с ипотека върху основния си дом в Уилмингтън, Делауеър, на стойност между 250 000 и 500 000 долара, при лихва от 3,375 процента. Байдън е взел този 30-годишен заем от TD Bank през 2013 г., когато е бил на 70 години, и първоначално е бил за над 500 000 долара, така че е постигнал известен напредък в намаляването му като президент.

Междувременно той жонглира и със заем от 250 000 долара, взет за ваканционния му дом в Рехобот Бийч, Делауеър, през 2022 г., докато е все още е бил на пост в Белия дом. Заемът е за 10 години и трябва да бъде изпратен, когато президентът навърши 90 години. Заемът е и с променлива лихва.

Ако Доналд Тръмп успее в продължаващия си опит да накара председателя на Федералния резерв Джером Пауъл да намали лихвените проценти, това би помогнало на Байдън по този заем.

Когато напусна поста си, Байдън имаше и отворена кредитна линия с лихва от пет до осем процента за суми до 50 000 долара, както и друг банков заем до 15 000 долара, който трябваше да бъде изплатен до 2028 г.

CelticCapri Corp, компанията, която той създаде през 2017 г. за получаване на авторски права от книги и изказвания, беше в неактивно състояние. И през последната си година на поста Джо и Джил Байдън получиха по-малко от 3100 долара авторски права за четири книги, които написаха, включително “JOEY - The Story of Joe Biden” и “Willow the White House Cat”.

Байдън наистина имаше няколко банкови сметки с обща сума между 632 000 и 1,38 милиона долара, както и серия от инвестиции, всяка от които на стойност десетки хиляди долари, според финансовите декларации на президента. Данъчните им декларации показват, че семейство Байдън са спечелили 619 976 долара през 2023 г.

На 82-годишна възраст Байдън е твърде стар за нова кариера и вместо това работи върху книга, след като е подписал договор за 10 милиона долара с издателството Hachette. Това обаче е нищожно в сравнение с 60-те милиона долара, които Барак и Мишел Обама получиха за своите мемоари.

Издателите казват, че едно разкриване на Джил Байдън би струвало много повече, ако тя беше готова да забие ножа на онези, които са имали пръст в оттеглянето на съпруга ѝ от надпреварата през 2024 г., включително Обама, Нанси Пелоси и Джордж Клуни. Бивш служител на Белия дом заяви, че подобна книга би била “експлозивна“, но изглежда малко вероятна.

След напускането на Белия дом много президенти често са печелили с големи речи и огромни хонорари. Смята се, че Бил Клинтън е спечелил над 100 милиона долара от речи. Байдън е представляван от мощна холивудска агенция, която не оповестява публично хонорара му за речи. Но уебсайтът ѝ изброява “опции за пестене на разходи“, включително “виртуални презентации, местни/регионални събития, периоди за резервации извън пиковите часове и гъвкави дати за събития“.

“Байдън не е привлекателен. Той не е някой, на когото хората, поради всички тези разочарования, искат да плащат, за да отидат на събитие, където той е лекторът”, споделя новини “от кухнята” демократ.

“Не очаквам донори или организации да го търсят в голям брой. Не е само защото Тръмп е в Белия дом, а и заради решенията, които Байдън взе, когато беше в Белия дом”, добавя източникът.

През април Байдън говори на конференция в Чикаго, организирана от Адвокатите, Съветниците и Представителите на хората с увреждания. През юли той се обърна към годишната конференция на Обществото за управление на човешките ресурси в Сан Диего. Когато отлетя за това събитие, пътниците бяха изумени да го видят в обикновен салон на летището и да се качва на търговски полет на American Airlines.

Силно татуиран пътник, който си направи селфи с него в салона Admirals Club, написа в Instagram: “Буквално седя с лаптопа си в салона на AA и поглеждам нагоре. Точно там стои президентът. След това ме попита колко мога да се свия и сложи главата си на бицепса ми. Сюрреалистично.“

След това Байдън беше видян заседнал в пътеката на Airbus A321 с други пътници, докато поставяха ръчния багаж в горните багажници.

“Когато Джо Байдън небрежно се качи на полета ви от Филаделфия до Сан Диего”, написа тогава пътуващ и споделя, че Байдън е чел “Как ирландците спасиха цивилизацията“ от Томас Кейхил по време на полета.

След речта си Байдън остана на Западното крайбрежие и отиде да посети сина си Хънтър в Малибу, където според съобщенията е отседнал в каравана парк - макар и един от най-приятните каравани в света - в дом, принадлежащ на музикалната звезда Моби.

След това Байдън отиде на обществен плаж, където беше сниман да се бори с чадър, докато други смаяни плажуващи го наблюдаваха. Именно на плажа Байдън посрещна и 4-ти юли. Според съобщенията той отишъл в Paradise Cove Beach Cafe, ресторант с разумни цени, популярен сред семействата. Приятно място, без съмнение, но сигурно е изглеждало далеч от лукса на Белия дом.

Междувременно, 55-годишният президентски син Хънтър има свои собствени текущи финансови проблеми. Според съдебно заявление от 2023 година, бившата му съпруга твърди, че ѝ дължи 2,9 милиона долара.

Друго съдебно заявление от март посочва, че е останал без постоянен дом, след като наетият му имот в Малибу за 4 милиона долара е бил повреден от горски пожари.

В съдебното заявление се казва, че Хънтър е “претърпял значителен спад в доходите си и има значителен дълг в диапазона на милиони долари“.

“Макар че бях наясно, че финансовото ми положение се е влошило значително с течение на времето, едва през последния месец осъзнах, че трябва да предприема драстични действия, за да облекча тази ситуация”, откровен е Хънтър.

Той каза пред съда, че в новата си кариера като художник е продал само една картина от края на 2023 г., заедно със само 1100 екземпляра от книгата си.

“Очаквах да получа платени ангажименти за лекции и платени участия, но това не се случи”, споделя неволите си президентският син.