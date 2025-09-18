Семейство Байдън обвинено в корупция в нови, взривоопасни документи на ФБР

Новопубликувани досиета на ФБР хвърлят светлина върху съмнителните бизнес сделки на семейство Байдън в Украйна.

Според The New York Post, офисът на сенатор Чък Грасли публикува във вторник разсекретени досиета на ФБР, които разкриват допълнителни обвинения в подкуп, включващи Джо Байдън и сина му Хънтър Байдън.

Досиетата показват, че ФБР не е разследвало напълно всички обвинения срещу семейство Байдън относно подкуп на чуждестранни длъжностни лица.

Източници от ФБР, интервюирани през 2017 и 2019 г., очертават как семейство Байдън е било свързано със “схема“ за подкуп на чуждестранни длъжностни лица, включваща украинската енергийна компания Burisma Holdings, според NY Post.

Източниците също така са казали на ФБР, че Байдън се е срещнал с тогавашния украински президент Петро Порошенко, „за да защити интересите“ на сина си Хънтър и Никола Злочевски – собственикът на Burisma Holdings. Документите, публикувани от офиса на Грасли, не предлагат конкретна дата за предполагаемата среща на Байдън с Порошенко.

Републиканците отдавна обвиняват Байдън, че е използвал правомощията си, докато е бил вицепрезидент, в полза на чуждестранните бизнес сделки на семейството си. Предвожданата от републиканците Камара на представителите е започнала разследване за импийчмънт през 2023 година. Разследването обаче така и не е довело до официално гласуване за импийчмънт.

Според The New York Post, информаторите на ФБР твърдят, че Злочевски се е опитал да предложи на Порошенко 100 милиона долара дялово участие в газовата компания, както и “гарантирани печалби от продажби на газ“.

Злочевски е искал да направи предложението на Порошенко в замяна на това той да прекрати “разследване на Интерпол“ срещу Burisma.

Източниците твърдят, че Байдън, заедно със сина си, са инвестирали пари в Burisma чрез латвийска “финансова компания“.

По време на изслушване във вторник с директора на ФБР Каш Пател Грасли заяви, че “до момента ФБР никога не е отговорило на Конгреса дали са разследвали текстовите съобщения, аудио файловете и финансовите записи, посочени в този документ 1023“.

През юли 2023 г. офисът на Грасли публикува отделно досие на информатор на ФБР, обвиняващо Джо и Хънтър Байдън в приемане на подкуп от 5 милиона долара от Злочевски. В този отделен документ се твърди, че парите са били дадени на Байдън в замяна на защитата на Burisma от разследване за корупция, ръководено от украинския прокурор Виктор Шокин. Като вицепрезидент през декември 2015 г., Байдън публично е оказал натиск върху украинските власти, като е обещал да задържи 1 милиард долара гаранции за заеми от САЩ, освен ако не уволнят Шокин.

Месеци по-късно украинският прокурор беше отстранен от депутатите в киевския парламент.