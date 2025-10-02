Венецуела укрепва отбраната си с нови разполагания на ракети земя-въздух и подводници

След обявяването от президента на Венецуела Николас Мадуро на извънредно положение във външните сили на страната, въоръжените сили разположиха редица средства, за да отговорят на възникващи заплахи от Съединените щати, пише MWM.

Тези действия бяха предприети след потвърждение, че Вашингтон обмисля варианти за започване на атаки срещу венецуелски цели, след като ескалира военния натиск с увеличено разполагане на сили в Карибите, включително множество ескадрили изтребители F-35 и значителен военноморски флот, включващ множество разрушители и ядрена подводница. Венецуелското правителство заяви, че поставянето на силите във висока бойна готовност представлява отговор на „нарастващите военни заплахи от Съединените щати“. Милитаризирането на гражданската инфраструктура и поставянето на наземни, въздушни, морски и киберактиви в състояние на непосредствена бойна готовност бяха сред забележителните предприети мерки. Изтребителите с голям обсег на страната Су-30МК2 преди това проведоха демонстрации на сила, оборудвани с противокорабни ракети.

Изданието пише още, че ключова част от скорошните разполагания на сили е персонал и системи за противовъздушна отбрана със среден и малък обсег С-125, Бук-М2 и Игла-С за защита на ключова инфраструктура и стратегически места. Активирането на по-голяма част от силите на Боливарианската милиция, което включва до 3,7 милиона души персонал, също представлява значителна стъпка в укрепването на отбраната на страната. Наред с разполагането на сухопътни сили, венецуелските ВМС са разположили подводници и надводни средства в близост до важни морски коридори.

Страната разполага с две подводници тип 209, които са модернизирани след доставката им през 70-те години на миналия век с подобрени сензори и торпеда с насочване по проводник Atlas Electronik SST-4. Очаква се обаче германският произход на тези плавателни съдове да ги направи уязвими в случай на военни действия, тъй като Германия вероятно е споделила обширни подробности за техните акустични сигнатури и други потенциални слабости със Съединените щати.