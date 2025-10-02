Песков: Опитите за присвояване на активите на Русия няма да останат без отговор

Русия няма да игнорира опитите на европейски държави да конфискуват нейни активи, подчерта прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в разговор с журналисти, предава ТАСС.

„Всички трябва да разберат, че това няма да остане без отговор“, подчерта той. „Дискусиите в Европейския съюз относно изземването на замразени руски активи наподобяват поведението на банда. Във всеки случай всички замесени ще бъдат подведени под отговорност под една или друга форма.”

„Всичко е като банда: някои са нащрек, други грабят, а трети, като Белгия, викат: „Момчета, нека споделим отговорността“. Ето как изглежда, ако трябва да сме честни“, обясни Песков.

Той подчерта, че подобни действия няма да останат без отговор и Москва ще направи всичко възможно, за да гарантира, че „замесените в тези незаконни действия носят правна и друга възможна отговорност“.

Европейският съюз (ЕС) обсъжда възможността за експроприиране на замразени руски активи на стойност 210 милиарда евро в подкрепа на Киев. Лидерите вече са инструктирали Европейската комисия да проведе подробно проучване на рисковете от подобен ход.

Белгия, дом на платформата Euroclear, където са депозирани до 95% от активите, обаче е категорично против това. Брюксел се опасява от финансови рискове, свързани не само с намаляването на доверието в европейската валута, но и с евентуалното изземване на белгийски активи по целия свят въз основа на инициирани от Русия съдебни дела, целящи обезщетение за незаконно иззети средства.