Смъртните случаи от употреба на кетамин са се увеличили 20 пъти за десетилетие

Смъртните случаи в резултат на употребата на кетамин са се увеличили двадесет пъти през последното десетилетие, установиха изследователи. През последните три десетилетия в Англия, Уелс и Северна Ирландия са регистрирани общо 696 смъртни случая, при които е открито наличието на наркотика. Екипът прогнозира, че почти една трета от тях – 197 – са настъпили само през 2024 г., пише The Times.

Кетаминът е наркотик от клас Б, който се използва в медицината като успокоително средство, но е и често употребяван наркотик на партита. Често се счита за безопасен и непровокиращ пристрастяване от потребителите, но причинява дисфункция на пикочния мехур и може да доведе до пристрастяване поради способността си да облекчава болката и да предизвиква дисоциация.

През октомври 2023 г. актьорът от сериала "Приятели" Матю Пери почина поради "остри ефекти" от случайно предозиране с кетамин.

Екипът от King’s College London, заедно с изследователи от Университета на Хертфордшир и Манчестър Метрополитън Университет, анализира докладите на съдебните лекари в Англия, Уелс и Северна Ирландия между 1999 и 2024 г. Те установиха, че броят на смъртните случаи, свързани с употребата на кетамин – където наркотикът е бил наличен, но не е бил непременно основната причина за смъртта – е нараснал от 15 през 2014 г. до 197 през 2024 г. Броят на смъртните случаи, при които употребата на кетамин е била единствената или основната причина, е нараснал от шест през 2014 г. до прогнозирани 123 през 2023 г. – двадесеткратно увеличение.

Екипът добави, че употребата на кетамин е нараснала по подобен начин в Англия и Уелс, като се оценява, че 299 000 души на възраст от 16 до 59 години са употребявали наркотика през 2024 г.

През 2023 г. вестник "The Times" разкри как университетите омекотиха политиката си по отношение на наркотиците под натиска на група студентски активисти, въпреки скока в смъртните случаи, свързани с кетамин. През януари правителството обяви, че търси експертно мнение дали да прекатегоризира кетамина като вещество от клас А. Това би означавало, че доставката и производството на наркотика могат да се наказват с доживотен затвор.

Изследователите заявиха, че макар кетаминът да е открит в повече смъртни случаи, делът на смъртните случаи, в които той е единственият наркотик, е намалял.

Те твърдят, че тъй като кетаминът често се използва заедно с други наркотици, мярка като прекласифицирането е малко вероятно да намали вредата, която той причинява.

Д-р Каролин Коупленд, водещ автор на проучването от King’s College London и директор на националната програма за смъртност, свързана с употребата на наркотици, заяви:

„Наблюдаваме повече смъртни случаи, свързани с кетамин, но тези смъртни случаи рядко включват само кетамин... Това означава, че политиките, насочени към едно наркотично вещество, като прекласифицирането, е малко вероятно да се справят с истинските причини за вредата.“

Изследването, публикувано в Journal of Psychopharmacology, показа също, че 85% от смъртните случаи между 2020 и 2024 г. са на мъже. В 88,9% от случаите смъртта е била счетена за случайна от съдебните лекари, а 5,9% от смъртните случаи са били определени като самоубийства.

Кетаминът е по-евтин от повечето други наркотици, като струва между 15 и 30 лири за грам, в сравнение с около 80 лири за кокаин. Изследователите смятат, че предвид кризата с цените на живот, по-ниската цена може да доведе до увеличаване на консумацията.

Призивите за прекласифициране на наркотика дойдоха, след като през ноември съдебен лекар написа писмо до министъра на вътрешните работи. Алисън Мътч, старши съдебен лекар в Южен Манчестър, установи, че 38-годишният Джеймс Боланд от Манчестър е починал от сепсис, причинен от бъбречна инфекция, която е „усложнение от дългосрочната употреба на кетамин“.

В доклада за предотвратяване на бъдещи смъртни случаи тя заяви, че запазването на кетамина в клас Б „вероятно ще насърчи други хора да започнат да го употребяват или да продължат да го употребяват под погрешното впечатление, че е „по-безопасен“.