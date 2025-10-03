Русия иска да ескалира напрежението в Европа и знае, че България е слабото звено

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разрешил на Украйна да бъдат предоставяни разузнавателни данни с цел нанасяне на удари по енергийни обекти дълбоко в територията на Русия, съобщи "Уолстрийт джърнъл".

"Трябва да се окаже по-сериозен натиск върху агресора Русия. Ударите по нефтени рафинерии, командни центрове, композиции с оръжия ще се засилят. Руската държава, която е една от най-големите производители на петрол, ще ѝ се наложи да внася петрол", коментира капитан първи ранг Васил Данов от Съюза на офицерите от резерва "Атлантик" в "България сутрин".

Според съпредседателя на Атлантическия съвет доц. Момчил Дойчев, президентът на Русия Владимир Путин използва всяка възможност "да плаши с ядрената тояга".

"Украйна никога не е искала да завземе чужди територии, още повече руски", смята кап. Данов.

И двамата са на мнение, че руските провокации ще продължат.

"Ако се затегне режимът на санкции срещу страните, които купуват руски петрол и газ, режимът на Путин ще изпитва доста сериозни трудности. Опашките за бензин в Москва са километрични", отбеляза доц. Дойчев пред Bulgaria ON AIR. "Путин е притиснат. Наскоро беше приет бюджетът за 2026 г. - с 10 млрд. по малко е. Не че не искат да ги дадат, те ги нямат", каза кап. Данов.

Той добави, че украинците нанасят с дронове тежки поражения и преформатират войната.

"Русия иска да ескалира напрежението в Европа, търсейки слабото звено. Русия знае, че България е слабото звено в ЕС и в НАТО. Осъществява се руска пропаганда", коментира доц. Дойчев.

Според него не сме подготвени, ако дронове попаднат във въздушното ни пространство и трябва да се предприемат спешни мерки.

"Украинците произвеждат евтини дронове от най-различни модели. Те вече дават на поляците технологии, примери, модели, чертежи. Нашата страна е тотално закъсняла в своето превъоръжаване", алармира кап. Данов.