Въпреки призива на Тръмп за примирие, Израел нанесе удари в Газа

Службата за гражданска защита в ивицата Газа съобщи днес за десетки израелски удари и артилерийски обстрел в град Газа въпреки призива на Доналд Тръмп към Израел да прекрати “незабавно“ бомбардировките в палестинската територия, предаде АФП.

“Нощта беше много бурна. Израелската армия нанесе десетки удари и артилерийски обстрел срещу град Газа и други райони на ивицата Газа въпреки призива на президента Тръмп да се прекратят бомбардировките“, заяви пред агенцията говорителят на службата Махмуд Басал.

Басал, чиято агенция действа под ръководството на ислямисткото движение “Хамас“, добави, че 20 къщи са били разрушени по време на нощните бомбардировки. / БТА