Тръмп организиран ММА боеве в Белия дом на 80-ия си рожден ден

Връзките му с председателя на ММА федерацията Дейна Уайт датират още от 2000 г.

06.10.2025 | 07:00 ч. 30
Снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп анонсира боеве от веригата по свободни боеве (ММА) в Белия дом на 14 юни догодина, когато ще навърши 80 години, предаде Ройтерс.

През юли Тръмп вече обяви, че Белият дом ще стане сцена на ММА боеве през следващата година, но не посочи точна дата.

Вчера той конкретизира плановете си в реч, която произнесе във военноморската база в Норфък, щата Вирджиния, по случай 250-ата годишнина от създаването на американския боен флот.

Откакто стана президент на САЩ, Тръмп редовно посещава ММА боеве, за последно през юни в Ню Джърси. Връзките му с председателя на ММА федерацията Дейна Уайт, когото смята за близък приятел, обаче датират още от 2000 г., отбелязва Ройтерс.

Миналата седмица Уайт каза, че оглавяваната от него организация ще даде 700 хиляди долара за възстановяване на тревата на Южната морава в Белия дом след събитието догодина.

Тръмп смята почитателите на смесените бойни изкуства за част от своята политическа база, посочва Ройтерс.
(БТА)

