Гладните и бедни севернокорейци ловуват застрашени тигри

Ново проучване установи, че гладните и бедни севернокорейци ловуват, ядат и продават животни от тигри до язовци, заплашвайки оцеляването на застрашените видове.

Екип от британски и норвежки учени стигна до заключението, че севернокорейското правителство и търговците на черния пазар печелят от търговията с продукти от дивата природа за храна и кожи, както и от продажбата на кости, лапи и сушени органи за употреба в традиционни лекарства.

„Почти всеки вид бозайник в Северна Корея, по-голям от таралеж, е опортюнистично уловен за консумативна употреба или търговия. Дори силно защитени видове се търгуват, понякога през границата с Китай", обяснява Джошуа Елвс-Пауъл от Университетския колеж в Лондон, съавтор на изследването.

Почти невъзможно е да се проведат изследвания в Северна Корея, която е една от най-изолираните страни в света. Вместо това, изследователите интервюират 42 дезертьори в Южна Корея и Великобритания, сред които бивши войници, ловци, търговци и потребители на продукти от диви животни.

Според интервюираните, масовият лов е бил предизвикан от колапса на държавната система за дистрибуция на комунистическото правителство. В края на 90-те години тежкият глад принуди населението да се обърне към земята, за да избегне глада. Но въпреки скорошното икономическо възстановяване, търговията с животни продължава.

„Освен вътрешния пазар на диво месо и части от животински тела, се разви и международна търговия, в която контрабандисти се опитват да продават севернокорейски продукти от дивата природа през границата с Китай“, казва Елвс-Пауъл.

Дезертьорите описват редица животни, които се ловуват, включително застрашения сибирски тигър и амурския леопард, които се срещат и в североизточен Китай и Сибир. Северна Корея е една от малкото страни в света, които не са подписали Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), която контролира търговията със застрашени животни.

Ситуацията в Северна Корея заплашва неотдавнашното възстановяване на броя на тигрите в съседните райони на Китай. Проучването предупреждава:

„Нашето разследване показва, че тигрите, които се разпръскват в Северна Корея, са изложени на риск да бъдат убити заради частите на тялото си, което може да повлияе негативно на възстановяващата се популация на тигри в региона.“

Други животни, които се консумират в Северна Корея, включват мечки, видри, елени и подобно на коза същество, наречено дългоопашат горал, което е класифицирано като уязвимо съгласно CITES. Елените се считат за източник на храна с висок статус, но някои дезертьори съобщават също, че ядат лисици, язовци и невестулки, както и че използват козината им.

Рогата на елените и органите, лапите и жлъчката на мечките се използват в традиционната медицина. Дезертьорите съобщават и за съществуването на държавни ферми, които отглеждат мечки, елени, видри и фазани за търговия с частите на тялото им.

Изследването, публикувано в списанието Biological Conservation, заключава:

„Очевидно съществува сериозен риск неустойчивата експлоатация на дивата природа в Северна Корея да има тежки последици, включително изчезването на ключови видове и потенциално обезличаване на севернокорейските пейзажи.“