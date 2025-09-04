IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
И Пекин отхвърли твърденията на Тръмп за заговор със Северна Корея и Русия

Китай развива дипломатически отношения в всички страни, каза говорител

04.09.2025 | 19:45 ч. Обновена: 04.09.2025 | 20:10 ч. 4
Reuters

Китай отхвърли изявленията на президента Доналд Тръмп, който заяви, че китайският президент Си Дзинпин "заговорничи" срещу САЩ с лидерите на Русия и Северна Корея. Лидерите се събраха заедно в Пекин за тържествения парад, проведен вчера, предаде Франс прес.

"Китай развива дипломатическите си отношения с всички страни, без да са насочени срещу трети държави", заяви пред пресата в Пекин Гуо Цзякун, говорител на китайското министерство на външните работи. 

Той определи като "безотговорни" изявленията на ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, която нарече срещата между тримата лидери "пряко предизвикателство" към международния ред.

Във вторник вечерта американският президент използва платформата Truth Social, за да поздрави Китай и помоли Си да “предаде най-топлите ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато заговорничите срещу Съединените американски щати“.

По-късно същия ден от Кремъл също отхвърлиха твърденията на Тръмп, изразявайки надежда, че забележката за “конспирация срещу САЩ“, е иронична.

