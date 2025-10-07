Тръмп за Грета Тунберг: Има проблеми, трябва да отиде на лекар

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува климатичната активистка Грета Тунберг и предположи, че тя има "проблем с управлението на гнева“ и трябва да се обърне към лекар.

Тръмп направи коментарите след задържането и депортирането на Тунберг от Израел, където тя участваше в Глобалната флотилия Сумуд в Газа.

Тръмп нарече Тунберг "създател на проблеми“ и изрази изненада, че е "толкова ядосана“ за млад човек.

"Тя (Грета Тунберг) е просто създател на проблеми и вече не се интересува от околната среда. Има проблем с управлението на гнева. Мисля, че трябва да се обърне към лекар. Наблюдавали ли сте я някога? Тя е млад човек. Толкова е ядосана, толкова е луда...“, каза Тръмп по адрес на популярната активистка.

Al Jazeera съобщи, че шведската активистка Грета Тунберг е пристигнала в Гърция заедно със 160 други активисти от флотилията "Глобал Сумуд“, след като са били депортирани от Израел.

Израелското външно министерство заяви в понеделник, че е експулсирало общо 171 активисти от корабите на флотилията, които са били прихванати миналата седмица, докато са се опитвали да доставят помощ в Газа. Това довежда общия брой на депортиранията досега до 341, според Ал Джазира.

Израелските сили са прихванали флотилията "Глобал Сумуд“ в петък, докато нейните над 40 лодки са се опитали да пробият морската блокада на Газа. Около 450 души са били задържани, включително Тунберг, четирима френски законодатели и други международни активисти, съобщи TPS.

Израел заяви, че лодките не са превозвали помощ и обвини участниците, че търсят конфронтация, а не доставят хуманитарна помощ. "Истинската им цел беше провокация в услуга на Хамас“, се казва в позиция на министерството.

Документи, открити в Газа и публикувани наскоро от израелското външно министерство, проследяват прякото участие на Хамас в организирането и финансирането на "сплотена“ флотилия, целяща да пробие израелската блокада на Ивицата, съобщи TPS.

В неделя израелското външно министерство категорично отхвърли твърденията, че Грета Тунберг и други активисти, задържани от флотилията, насочена към Газа, са били малтретирани в затвора, наричайки докладите "нагли лъжи“ и настоявайки, че „всички законни права на задържаните са напълно спазени“.