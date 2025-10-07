IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков: ЕС е заложник на безразсъдната външна политика на Полша

Следователно може да се предположи, че г-жа Меркел наистина е права в това отношение

07.10.2025 | 19:22 ч. 54
Снимка: БГНЕС/ EPA

Европейският съюз (ЕС) до голяма степен е заложник на необузданата външна политика на Полша и балтийските държави, заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

По този начин той коментира изявлението на бившия германски канцлер Ангела Меркел, че Полша, Естония, Латвия и Литва са нарушили дипломатическите преговори с Русия през 2021 г. и по този начин косвено са допринесли за избухването на военен конфликт в Украйна.

"Ясно е, че за съжаление по много въпроси на външната политика Европейският съюз и Брюксел са заложници на бясната политика, водена от балтийските държави и Варшава", каза говорителят на Кремъл, подчертавайки, че "това е очевидно".

"Следователно може да се предположи, че г-жа Меркел наистина е права в това отношение", подчерта Песков.

