Може ли Тръмп наистина да спечели Нобелова награда за мир?

Президентът Доналд Тръмп не крие амбицията си да спечели Нобелова награда за мир. Неговите поддръжници казват, че той вече заслужава наградата, докато критиците му се подиграват изцяло на стремежа му, посочвайки противоречивите му политики като дисквалифициращи.

Тръмп наследи два от най-тежките конфликти на този нов век - войните в Газа и Украйна. И на двата фронта вече се очертават споразумение. По-малко ясно е дали Тръмп и екипът му могат да постигнат мир, но ако го направят, Нобеловият комитет може и трябва да признае постижението и да присъди на Тръмп така желания медал.

Нека започнем с Украйна

След девет месеца на криволинейна политика и лято на срещи на върха с Путин, Зеленски и европейски лидери, както и катастрофална руска офанзива, в резултат на която не бяха завладени територии и имаше над 20 хиляди руски жертви, може би се очертава сделка – такава с два основни елемента:

Първо, гаранция за сигурност с ангажименти от САЩ и съюзниците от НАТО да снабдяват украинската армия и да осигурят защитата на суверенната ѝ територия срещу бъдещи нашествия. Второ, някои размени на територии по настоящата линия на контакт в Източна Украйна, за да се възстановят сигурните граници и да се създадат условия за дългосрочен мир. Това е сделката, като Украйна е малко вероятно да позволи каквото и да е споразумение за размяна на територии, отделно от гаранция за сигурност, а Русия е малко вероятно да спре катастрофалната си война без споразумение за териториалната карта.

Постигането на тази цел ще изисква траен ангажимент за военни доставки от САЩ и НАТО за Украйна, включително противовъздушна отбрана и ракети с по-голям обсег. Това ще изисква и засилване на санкциите и икономически натиск върху Москва. След последните заседания на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, Тръмп изглежда е одобрил този подход, като американското военно оборудване достига до Украйна чрез покупки от съюзници от НАТО.

За първи път европейците обсъждат използването на над 300 милиарда долара замразени руски активи като заем за Украйна, за да помогнат на икономиката и отбранителната ѝ база да издържат на продължаващата война, пише в анализа си CNN.

Докато Белият дом остава последователен в този по-решителен подход, шансовете Путин в крайна сметка да няма друг избор, освен да сключи сделка и да спаси репутацията си, ще се увеличат. Русия вече е понесла над 1 милион военни жертви във войната, избрана от Путин, а икономиката ѝ е все по-напрегната, като лихвените проценти се приближават до 20%, а бюджетите, зависими от износа на енергия, са уязвими от санкции.

Ако Тръмп успее да поддържа натиска върху Москва, едновременно с оформянето на контурите на сделката до края на войната, е възможно постигане на споразумение, преди Нобеловият комитет да избере наградата си за 2026 г. след една година.

Край на войната в Газа

Тръмп встъпи в длъжност с трифазно прекратяване на огъня, въведено от администрацията на Байдън, предназначено да сложи край на войната в Газа изцяло, с втора фаза, предвиждаща временни структури за сигурност и политически структури, заедно с мащабна програма за възстановяване на анклава. Рамката за "деня след това“ беше разработена, като детайлите трябваше да бъдат финализирани по време на първата фаза - период от шест седмици, през които трябваше да бъдат освободени заложници и да бъде изпратена помощ в Газа.

Трагично е, че примирието беше нарушено след първата фаза през март. През последните шест месеца се проведоха едни от най-интензивните израелски военни операции досега, заедно с хуманитарна криза, по време на която Израел блокира границите на Газа за първи път.

Преди две седмици всяко искане за Нобелова награда изглеждаше съмнително поради ситуацията в Газа.

Преговорите бяха в застой и Израел започваше спорна военна операция за завземане на град Газа и северната четвърт на ивицата Газа. Високопоставени израелски служители също твърдяха, че Израел планира да окупира Газа, евентуално да презасели територията ѝ с израелци и да прогони жителите на Газа, докато го правят.

Ситуацията се влошаваше от лоша към по-лоша.

Това се промени миналата седмица, след като Тръмп представи 20-точков план за прекратяване на войната, според който Израел се отказва от анексиране или окупация, а Хамас се задължава да се откаже от контрола си над Газа, както и да освободи всички заложници, живи и мъртви. Този план наподобява предвиденото за Фаза 2 от споразумението от януари и получи одобрението на Израел, както и подкрепата на арабските и мюсюлманските държави, включително Саудитска Арабия, Катар, Египет, Йордания, Турция, Пакистан и Индонезия.

След се работи по този въпрос и помогнах за воденето на преговорите за единствените две прекратявания на огъня в тази ужасна война, включително споразумението, сключено през януари, поздравявам президента и неговия екип, включително Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, за финализирането на тази програма и за дипломацията, необходима за изграждането на такава широка група от държави в подкрепа.

Сега има консенсус, че Хамас не може да остане под контрол в Газа, след като тази война приключи, и че Газа се нуждае от международни усилия, организирани от САЩ, за възстановяване на сигурността и установяване на нови структури за управление, за да се измести Хамас, който управлява Газа от близо две десетилетия.

Израел също трябва да изпълни своята част, включително отказ от всякакъв план за повторна окупация или презаселване на Газа – от съществено значение за всякакви подобни дългосрочни инициативи, както и приемането от страна на Израел на плана на Тръмп за "надежден път към палестинско самоопределение и държавност“.

В крайна сметка САЩ вече очертаха края на войната в Газа и пътя към по-дългосрочно съвместно съществуване и мир между израелци и палестинци. Много от клаузите му са общи принципи, но изискванията са ясни: Хамас трябва да върне всички заложници и да се откаже от контрола си над Газа в замяна на много палестински затворници, прекратяване на огъня и изтегляне на израелските сили. Всеки, който иска да спре тази ужасяваща война, сега трябва да призове Хамас да приеме условията без забавяне.

Билетът на Тръмп за Осло

Нобеловата награда за мир се присъжда всяка година на 10 декември, датата на смъртта на Алфред Нобел през 1896 г. Комисията избира носителя ѝ два месеца по-рано – на 10 октомври. Тръмп несъмнено се надява да си осигури наградата тази седмица. Това е много малко вероятно. Но следващата година се навършват 125 години от наградата и Тръмп може би има право да я получи.

2026 година ще бъде врата между свят на консолидация и стабилизация или нарастващ безпорядък и конфликт. Войните в Газа и Украйна са два ключови момента, чието разрешаване би спомогнало за засилване на интеграцията и взаимосвързаността в Близкия изток и Европа, като съответно би възпирало амбициите на Иран и Русия, а също така би имало и стратегическо последствие от намаляването на рисковете от конфликт за Тайван.

Президентът Тръмп и неговият екип заслужават признание за това, че помогнаха за създаването на рамките за прекратяване на двете войни. Ако сега успеят да продължат напред и да не загубят фокус през следващата година, тогава Тръмп с основание ще претендира за 125-ата Нобелова награда за мир.

Каквото и да мислим за президента Тръмп и неговата администрация по тези два най-важни въпроса за войната и мира, всички трябва да се надяваме, че той ще успее.