Тръмп към Нетаняху: Не знам защо си винаги негативно настроен

Президентът Доналд Тръмп отново хвърли "бомбата с презрение“ след проведен телефонен разговор в петък с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, в който са обсъдили потенциално споразумение за прекратяване на огъня с Хамас.

Президентът се обадил на Нетаняху, за да сподели, че Хамас е дал сигнал, че е готов да преговаря за освобождаването на всички свои израелски заложници и според източници е останал изненадан, когато израелският премиер не е споделил ентусиазма му.

"Биби е казал на Тръмп, че няма за какво да се празнува и това не означава нищо“, каза американски служител пред Axios, запознат с разговора.

След това Тръмп, според съобщенията, отвърнал: "Не знам защо винаги си толкова негативно настроен. Това е победа. Приеми я.“

Неидентифицираният американски служител също така твърди, че динамиката между двамата световни лидери в петъчния разговор е била спорна и че Тръмп е останал подразнен.

Запознати с разговора и от двете страни описват как Нетаняху е възприел отговора на Хамас като отхвърляне на плана на Тръмп и е искал да се координира с американските представители относно отговора им, за да избегне разказа, че Хамас е отговорил положително на призива за прекратяване на огъня.

Междувременно Тръмп заяви, че е имало "много позитивни дискусии“ и е видял действителния отговор на Хамас като възможност за сделка.

Дискусията между Тръмп и Нетаняху е била "трудна", но в крайна сметка споразумение е постигнато.

"В крайна сметка президентът Тръмп иска мир и това е най-важното“, каза един от служителите и добави, че администрацията на САЩ работи в тясно сътрудничество с Израел, за да може това да бъде постигнато.

Преговорите бяха трудни, което накара Тръмп да проклина Нетаняху няколко пъти през последните няколко месеца.

През юни президентът избухна в тирада, когато и Израел, и Иран нарушиха прекратяването на огъня.

"По принцип имаме две държави, които се борят толкова дълго и толкова упорито, че не знаят какво, по дяволите, правят“, каза ядосаният Тръмп преди да се качи на борда на Marine One на път за среща на върха на НАТО.

Миналия месец беше разкрито също, че Тръмп се е оплаквал от предпочитанието на Нетаняху да използва военна сила пред преговори и прекратяване на огъня, за да разреши продължаващата война в Газа.

"Той ме прецаква“, каза Тръмп, според Wall Street Journal.

Възможност за преговори се появи в края на миналата седмица, когато Хамас - определена терористична организация, която управлява ивицата Газа от 2007 г. - изрази своята отвореност за освобождаване на останалите заложници.

Организацията също така заяви, че е готова да отстъпи контрола върху управлението на "палестинска власт от независими (технократи), основана на палестински национален консенсус и с разчитане на арабска и ислямска подкрепа“.

След телефонния разговор с Нетаняху в петък, Тръмп настоя, че израелският премиер е съгласен.

"Нетаняху имаше резерви, но аз му казах, че това е неговият шанс за победа“, каза Тръмп пред израелската телевизия Канал 12 в събота и добави, че израелският премиер не е имал друг избор и е приел.

"Биби отиде твърде далеч в Газа и Израел загуби много подкрепа по света. Сега ще върна цялата тази подкрепа", добави Тръмп.

След това Нетаняху публикува записано видео съобщение, в което хвали Тръмп и подчертава частите от забележките на американския президент, с които е съгласен. Часове по-късно той също се съобрази с призивите на Тръмп за спиране на въздушните удари срещу Газа.

В събота Тръмп заяви, че Израел е приел първоначална линия за изтегляне - план, който е бил споделен и с представители на Хамас.

"Когато Хамас потвърди, прекратяването на огъня ще влезе в сила незабавно, ще започне размяната на заложници и затворници и ние ще създадем условията за следващата фаза на изтегляне, което ще ни доближи до края на тази 3000-годишна катастрофа“, написа президентът в Truth Social.

Въпреки това, 20-точковият план на администрацията на Тръмп не е напълно приет от Хамас.

Съгласно предложението, от Хамас се очаква да освободи всички заложници, докато Израел ще трябва „да освободи 250 затворници с доживотна присъда плюс 1700 жители на Газа, задържани след 7 октомври 2023 г., включително всички жени и деца, задържани в този контекст“.

Тръмп също така нарежда на Израел да възобнови "пълната помощ“ за ивицата Газа, дори ако Хамас в крайна сметка отхвърли предложението.

Може би най-важните части от предложението гласят, че Израел няма да "окупира или анексира Газа“ и че никой, който живее в Газа, "няма да бъде принуден да напусне“.

Това е доста голямо отклонение от първоначалния план на Тръмп да накара Съединените щати да притежават Газа и да я преустроят, за да я превърнат в "Ривиерата на Близкия изток“. В плана обаче се казваше, че ще има "план на Тръмп за икономическо развитие за възстановяване и енергизиране на Газа“.

За да осъществят предложението, специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер пътуват до Египет, където се очаква днес да започнат непреки преговори между Хамас и Израел.

Междувременно президентът изрази оптимизъм, че най-накрая може да бъде постигната сделка.

"Този ​​уикенд проведохме много позитивни дискусии с Хамас и държави от цял ​​свят (арабски, мюсюлмански и всички останали) за освобождаване на заложниците, прекратяване на войната в Газа, но по-важното е, че най-накрая отдавна търсим мир в Близкия изток. Тези разговори бяха много успешни и протичат бързо“, написа Тръмп на страницата си Truth Social в неделя вечерта.