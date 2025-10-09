IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Затварят Коринтския канал в Южна Гърция за ремонт

Датата за повторното му отваряне ще бъде обявена по-късно

09.10.2025 | 00:30 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

От 15 октомври Коринтският канал в Южна Гърция ще бъде затворен за ремонт, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Каналът свързва Коринтския със Сароническия залив и съкращава значително пътя между Йонийско и Егейско море.

Водният път ще бъде отворен за корабоплаване до 6 ч. сутринта на 14 октомври, а датата за повторното му отваряне ще бъде обявена в по-късен момент.

Ремонтните дейности ще бъдат насочени към възстановяване на скатовете на канала. Те ще бъдат извършени от строителната компания „Актор“ и ще имат бюджет от 34 млн. евро.

Коринтският канал е изграден в периода 1881 – 1893 г. Поради малката си ширина в наши дни той обаче е твърде тесен за повечето товарни кораби и се използва предимно от туристически плавателни съдове. (БТА)

 

Гърция Коринтският канал ремонт
