Европа иска надежден партньор, Индия трябва да се активизира

Когато лидерите на Европейския съюз изложиха новата си стратегия за ангажиране на Индия през септември, те се надяваха, че това ще доведе до няколко благоприятни заглавия за новото партньорство. И наистина прочетоха множество заглавия, свързани с Индия, през следващите дни – но за участието ѝ в "стратегически" военни учения с Русия и Беларус, пише за Bloomberg колумнистът Михир Шарма.

Брюксел, който настояваше за повече отстъпки, сигурно се е почувствал така, сякаш някой е възнамерявал да го унижи. Разбира се, това не е било намерението и служителите в Ню Делхи бяха изненадани и озадачени от гнева в Европа.

Очевидно е, че и двете страни се затрудняват да се разберат. В момента обаче изглежда, че европейците се стараят повече от индийците. Те спряха да се оплакват от продължаващия ангажимент на Ню Делхи с Москва, научиха се да гледат настрани, докато руският петрол се рафинира и препродава, и дори публикуват снимки на президента Владимир Путин и президента Си Дзинпин, прегръщащи премиера Нарендра Моди на неотдавнашна среща на върха в Китай.

Индия трябва да отвърне със същото. Никой не очаква военните да прекратят дългогодишните си отношения с Русия в обозримо бъдеще - това не може да се случи, дори само защото трябва да поддържат вериги за доставки и мрежи за ремонт на почти всички свои оръжейни платформи. Но автоголове като ученията "Запад" са напълно ненужни. Във време, когато дронове тестват източните граници на НАТО, не е ясно каква полза биха имали индийските военни от обучението си с колегите си от Иран, Бангладеш, Буркина Фасо, Демократична република Конго и Мали.

Официалната защита – че армията е изпратила само няколко войници за учението, като едновременно с това е изпратила много повече на водените от САЩ военни учения в Аляска и е участвала в предишни версии на "Запад" – не е дала никакъв резултат в Европа. Индия търси Европа да инвестира в нейното бъдеще; и всеки, който търси инвестиции, знае, че основната ви задача е да разберете какви са червените линии на вашите инвеститори и да се опитате да не ги прекрачвате, преди да е подписано нещо.

Само въпрос на няколко месеца е, преди да бъде постигнато споразумение. По-рано тази година Моди и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изненадаха своите представители, като заявиха, че споразумение за свободна търговия ще бъде сключено до края на годината. Но двете страни все още трябва да преодолеят поредица от препънати точки по отношение на селското стопанство, автомобилите и авточастите, както и виното и спиртните напитки, плюс спорния въпрос за режима за контрол на качеството на Индия, който непредсказуемо и ирационално се намесва в търговията. Бюрокрацията на Ню Делхи може да е разсеяна от гасенето на пожари, разпалени от Белия дом, но от дългосрочна гледна точка споразумението с ЕС е още по-важно.

Ако крайният срок на лидерите бъде пропуснат, това може никога да не се случи. Президентът Доналд Тръмп със сигурност не иска Европа да протяга спасителен пояс към Ню Делхи. Той поиска, вместо по-свободна търговия, ЕС да наложи 100% мита на Индия и Китай, за да ги накаже за закупуването на руски петрол. Докато европейските му колеги учтиво игнорираха снимките на Моди, Си и Путин, Тръмп заяви, че това означава, че южноазиатската нация е "изгубена" в "най-дълбокия, най-мрачен Китай".

Ню Делхи трябва да осъзнае, че времето, необходимо за ангажиране на европейците, преди натискът от Америка да започне да се отразява. Дори в рамките на ЕС политическият консенсус може да се разпадне, тъй като се избират повече популисти, които са по-приятелски настроени към Китай и Русия и подозрителни към всякакви нови сделки със страни като Индия.

Индия се нуждае от малко повече съпричастност към европейските опасения за собствената си сигурност. Тя винаги е обграждала сътрудничеството си със САЩ, включително чрез Четворката, с послания, че не работи срещу Китай. Най-малкото, всяко по-нататъшно взаимодействие с Русия трябва да бъде придружено от подобни сигнали. Европейските лидери няма да отдадат специално отношение на страна, за която също се опасяват, че ще се обедини с Москва срещу континента.

Междувременно европейците трябва да бъдат по-гъвкави по отношение на търговските си изисквания. Индия подписа множество споразумения през последните няколко години, но те съдържаха далеч по-малко изисквания от очакванията на Брюксел. Бюрократите на Комисията ще трябва да се откажат от някои от ценните си регулаторни бариери, ако искат да постигнат споразумение тази година.

Индийците просто трябва да се уверят, че изглеждат като надежден, дългосрочен партньор. Страна, бореща се с Китай, който очаква пълно подчинение, и Америка, която е наложила 50% мита върху стоките си, изчерпва партньорите и възможностите си. В момента в Европа има политическа воля за сделка с Индия, която включва търговия, инвестиции и отбрана. Моди трябва да се възползва от момента - преди Тръмп и Си да се уверят, че тя вече не е налична.