Дъщерята на Робин Уилямс: Спрете да ми изпращате AI видеа с лика на баща ми!

Зелда Уилямс – дъщерята на покойния Робин Уилямс – призова хората да спрат да ѝ изпращат AI-генерирани видеа с образа на баща ѝ, легендарния американски актьор и комик, който почина през 2014 година.

"Моля ви, просто спрете да ми пращате AI видеа на татко. Спрете да си въобразявате, че искам да ги гледам или че ще разбера – не искам и няма. Ако просто се опитвате да ме тролите – виждала съм далеч по-ужасни неща, ще ви блокирам и ще продължа. Но ако имате поне малко приличие, спрете да го правите – и с него, и с мен, и с всички останали. Това е глупаво, загуба на време и енергия, и повярвайте ми – не е това, което той би искал", написа Зелда в своите Instagram Stories..

Не е за първи път Зелда Уилямс, която е режисьор, да критикува AI имитации на баща си. През 2014 г. Робин Уилямс се самоуби в дома си в Калифорния на 63 години, като според близките му по онова време е страдал от депресия. Той остава завинаги запомнен с филми като “Good Morning, Vietnam”, “Dead Poets Society” и “Mrs. Doubtfire”.

Още през 2023 г. Зелда беше категорична в Instagram публикация, с която подкрепи кампания на американския медиен съюз SAG-Aftra срещу злоупотребата с AI. Тогава тя определи опитите да бъде възпроизведен гласът на баща ѝ като "лично смущаващи" и предупреди за по-широките последици от подобни практики.

Новото ѝ изказване е отражение на нарастваща тенденция в социалните мрежи – профили, които анимират образи на починали хора с надписи от рода на "върнете любимите си отново към живот".

"Да виждаш как наследството на истински хора се свежда до "прилича и звучи донякъде като тях, значи е достатъчно", само за да може някой да бълва отвратителни TikTok клипове, е обезумяващо. Това не е изкуство – правите отвратителни, "презаситени хотдогчета" от живота на човешки същества, от историята на изкуството и музиката, и ги натиквате в гърлото на хората, надявайки се на едно малко палче нагоре. Отвратително е", написа тя, цитирана от ВВС.

Тя завърши с още по-рязък коментар: "И за Бога, престанете да го наричате „бъдещето“. AI просто преработва и преживяното от миналото, за да ви го поднесе наново. Вие консумирате „Human Centipede“ на съдържанието – и то от самия край на веригата – докато тези най-отпред се смеят, тъпчат и поглъщат още и още.“ (тук Зелда визира култовия хорър филм “The Human Centipede” от 2009 година).

Думите ѝ идват в момент, когато напрежението около темата нараства, след представянето на т.нар. "AI актриса" Тили Норууд. Тя беше създадена от холандската актриса и комедиантка Елайн ван дер Велден, която дори заяви, че иска Норууд да стане "следващата Скарлет Йохансон".

От SAG-Aftra реагираха остро: „Норууд не е актьор, а персонаж, генериран от компютърна програма, обучена върху труда на безброй професионални изпълнители. Тя няма житейски опит, няма емоции и, от това което виждаме, публиката няма интерес към съдържание, откъснато от човешкия опит.“

Актрисата Емили Блънт също нарече идеята "ужасяваща".

"Това е наистина страшно. Хайде, агенции, не го правете. Спрете. Спрете да отнемате човешката връзка", каза тя в подкаст за Variety. Ван дер Велден впоследствие излезе с изявление: „На тези, които реагираха с гняв срещу създаването на моя AI персонаж Тили Норууд, искам да кажа – тя не е заместител на човек, а творческа работа, произведение на изкуството. Както много други форми на изкуство преди нея, тя провокира разговор – и това само по себе си доказва силата на креативността.“