Шофьорка на 79 години блъсна жена на пешеходна пътека във Видин

Жена на 27 години е блъсната на пешеходна пътека на кръговото кръстовище на бул. "Панония" и ул. "Широка" във Видин, съобщиха от МВР.
Сигналът за катастрофата е получен вчера в 11:42 часа. Видинчанка на 79 години, управлявайки лек автомобил, не е спряла на пешеходната пътека на булеварда и е блъснала пресичащата пешеходка.
Пострадалата е транспортирана във видинската болница със съмнение за фрактура на долен крайник.
Тестът с дрегер на водача не е отчел наличие на алкохол. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство.
