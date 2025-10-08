Шофьорка на 79 години блъсна жена на пешеходна пътека във Видин

Жена на 27 години е блъсната на пешеходна пътека на кръговото кръстовище на бул. "Панония" и ул. "Широка" във Видин, съобщиха от МВР.

Сигналът за катастрофата е получен вчера в 11:42 часа. Видинчанка на 79 години, управлявайки лек автомобил, не е спряла на пешеходната пътека на булеварда и е блъснала пресичащата пешеходка.

Пострадалата е транспортирана във видинската болница със съмнение за фрактура на долен крайник.

Тестът с дрегер на водача не е отчел наличие на алкохол. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство.