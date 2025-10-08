IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шофьорка на 79 години блъсна жена на пешеходна пътека във Видин

Пострадалата на 27 години е откарана в болница

08.10.2025 | 15:42 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Жена на 27 години е блъсната на пешеходна пътека на кръговото кръстовище на бул. "Панония" и ул. "Широка" във Видин, съобщиха от МВР.

Сигналът за катастрофата е получен вчера в 11:42 часа. Видинчанка на 79 години, управлявайки лек автомобил, не е спряла на пешеходната пътека на булеварда и е блъснала пресичащата пешеходка. 

Пострадалата е транспортирана във видинската болница със съмнение за фрактура на долен крайник. 

Тестът с дрегер на водача не е отчел наличие на алкохол. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство.

 

