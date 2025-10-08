Депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев твърди, че за “Лукойл” вече има купувач.

"Разбираме го не през официално съобщение на "Лукойл", а през вкарана извънредна поправка в законопроект половин час след работно време на деловодството на НС. Депутати на ДПС – НН искат одобрението на покупката да минава през ДАНС, защото Пеевски го няма в сделката", добави съпредседателят на "Да, България".

Мирчев взе участие е съвместното заседание на комисиите по енергетика и икономическа, на което бяха приети промени в Закона за насърчаване на инвестициите, с които продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България ще става само чрез положително становище на Държавната агенция "Национална сигурност" и решение на Министерския съвет.

"Явно това е връзката със статията на WSJ, тъй като там също става дума за продажбата на "Лукойл". Очакваме Борисов да напише опровержение до медията. Ако не го направи там, а не пред български псевдожурналист, ни очакват много големи проблеми по три линии. Едната е с ЕК, защото става дума за преминаване в чужди ръце на обекти от стратегическата инфраструктурата. Става дума за българското законодателство, защото български политик води преговори за изваждане на друг политик от „Магнитски“, давайки като откуп наши обекти. Също и огромни проблеми с американската държава, защото е невъзможно български политик да води преговори за санкционния режим “Магнитски“, без това да става по официален път", подчерта Мирчев.

Депутатът добави, че се реагира остро, защото тези събития не следват българския национален интерес.

"Не може един човек, без значени политик, олигарх или друго, да прави законодателна промяна в последния възможен момент, бързо да се свиква комисия, след това бързо да се влиза в зала, само за да има комисионна от самата сделка", добави Мирчев и е категоричен, че няма как ”Лукойл” да бъде купена от руска фирма.

Колегата му от ПП-ДБ Божидар Божанов коментира кризата с боклука на София и призова Борисов “да не се прави на луд”.

"Кметът Терзиев, Столична община, софиянци имат нужда действащото законодателство да се спазва. Борисов да си пита министрите дали се разследва палежът на камионите, отнетият лиценз по време на процедурата на обществената поръчка защо е бил отнет, защо правителството и мнозинството обслужва Таки. Борисов да не се прави, че не го познава. Миналата седмица неговата група направи всичко възможно да не се стигне до гласуване на законопроект, който да отнеме монопола на продуктовите такси. Таки е в Дубай и командва оттам. Той иска да вземе едни пари на гърба на софиянци", добави Божанов.