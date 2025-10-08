Орбан: Опозиционната партия "Тиса" не е нищо повече от проект на Брюксел

Унгарската партия "Тиса" "не е нищо повече от проект на Брюксел", заяви в социалната мрежа премиерът на Унгария Виктор Орбан, посочвайки, че програмата на опозиционната формация е еднаква с тази на Брюксел, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Орбан заяви, че моментът, в който лидерът на Европейската народна партия Манфред Вебер “е поел юздите на “Тиса“ с помощта на няколкостотин евродепутати“ е бил “позорен и шокиращ“. "Позорен", според Орбан, защото “в Брюксел са готови да прикрият всичко, стига да това помогне за отклоняването на Унгария от собствения ѝ път“. “Независимо дали става дума за кражба, търговия с вътрешна информация или нападение, те ще се опитат да оправдаят всекиго“, допълни той.

Орбан заяви, че моментът е бил "шокиращ", защото никога преди в историята на съвременната унгарска демокрация съдбата на лидера на опозицията не е била в ръцете на чужди представители. “Но от вчера вече е“, добави унгарският премиер.

“Тиса“ не е нищо повече от проект на Брюксел. Тяхната програма е програмата на Брюксел. Запознати сме с това: миграция, увеличение на данъците и предоставяне на средства и въоръжение за Украйна. По-добре да стоим далеч от това“, заключи той.