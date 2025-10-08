Магията на българското хоро пази традициите и корените ни

Водещата на предаването "Брюксел 1" Милена Милотинова представи за първи път своя нов документален филм "Магията на българското хоро" пред публиката на международния фолклорен фестивал "Балканфолк Майорка" в Палма де Майорка. Тя сподели и първите си впечатления как се прие лентата извън границите ни.

"Това e филм за магията на хорото, защото, както казват интервюираните, хорото е магичен кръг, който зарежда с неповторима енергия, с енергията на българския дух, традиции, корени, на българската идентичност", каза тя пред Bulgaria ON AIR.

По думите на Милотинова има и немалко чужденци, които са завладени от магията на българското хоро.

"Има чужденци, които даже водят хорото на някои от съставите. Толкова са добри, че по нищо не може да се разбере, че не носят нашата жилка, която помага да се слееш с българските ритми и народния танц. Хорото е едно от нещата, които през вековете е пазило българското. Самите шевици на носиите също имат свой смисъл. Ние много малко знаем за това. Много интересни интервюта направих и на Празника на буквите на 24 май в Милано, където всяка година българите от съставите там шестват в центъра на града с българските носии и народни танци, а и с буквите от кирилицата. Във филма "Нашенци" от Милано говорят за смисъла на буквите и връзката на кирилицата с традициите ни, в това число и фолклора", разказа журналистът.

"Направи ми впечатление момиче, което е от Ливърпул и играе народни танци в един от съставите там. Тя ми каза, че филмът я е накарал да се замисли да се завърне в България. Някои от зрителите на филма бяха видимо развълнувани, видях и сълзи в очите им. Съставите ни зад граница пазят нашата традиция толкова ревностно, колкото и ние тук в България, а може би и още повече, защото при тях има и носталгия. Това, което ги крепи и събира в чужбина, е българският дух и корен. Видях много млади хора, които танцуват български фолклор", посочи още Милотинова.

Идеята за филма се заражда преди две години, когато Милена Милотинова отива на срещата на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. Част от снимките са правени във Италия и Франция, а след премиерата в Испания предстои подготовката да бъде показан и у нас.

"Bulgaria ON AIR също прояви интерес да излъчи този филм. Филмът има превод на испански, а ще бъде качен също и на английски в Youtube и в другите социални мрежи, за да може най-широка публика в Европа, а и извън нея, да видят магията на българското хоро", коментира Милотинова.