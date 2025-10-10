Русия би подкрепила идеята да се връчи Нобел за мир на Тръмп

Русия би подкрепила идеята да се връчи Нобелова награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви съветникът на руския президент Владимир Путин – Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС.

"Мисля, че ако някой се допита до нас, ние бихме подкрепили идеята Тръмп да получи наградата“, каза той в отговор на журналистически въпрос.

Ушаков обаче заяви, че е изумен от „глупостите на Володимир Зеленски, че би могъл да номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, ако Тръмп разреши на Киев да бъдат доставени американски ракети „Томахок“.

"Връчването на награда за мир заради предоставяне на оръжия е чудовищно нещо, дори и човек да си помисли само подобно нещо. Ако хората мислят по този начин, това говори какво представляват те“, заяви Ушаков.

Зеленски заяви вчера, че Украйна би номинирала Тръмп за Нобелова награда за мир, ако Тръмп постигне прекратяване на огъня във войната на украинска територия, припомня Ройтерс.

„По време на последната ни среща не чух „не“. Чух, че работата ще продължи на техническо ниво и че тази възможност ще бъде разгледана“, каза Зеленски пред журналисти в Киев за срещата си с Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН, в Ню Йорк в края на септември, на която било споменато за ракетите „Томахок“, допълва по същата тема и „Политико“.

„Планът за прекратяване на войната няма да бъде лесен, но със сигурност е пътят напред. И ако Тръмп даде на света – и преди всичко на украинския народ – шанс за такова примирие, тогава да, той трябва да бъде номиниран за Нобелова награда за мир“, заяви Зеленски. „Ние ще го номинираме от името на Украйна“, заяви Зеленски вчера, цитиран от Ройтерс и от „Политико“.

(БТА)