Желязков: Според Конституцията личният живот е неприкосновен

Държавата трябва да дава условия това да се спазва, добави премиерът

10.10.2025 | 12:19 ч.
Премиерът Росен Желязков коментира предложението на ИТН за промени в Наказателния кодекс, с който да се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие.

“Според българската конституция личният живот е неприкосновен и държавата трябва да дава условия това да се спазва”, бяха думите на премиера по повод предложението.

“По какъв начин конституционните текстове и гаранции за правата на гражданите се интерпретират в законодателството е въпрос на автономия на Народното събрание, допълни Желязков.

Министър-председателят добави, че мястото на дебата по тази тема е в Народното събрание. “Когато прочетох текстовете, не останах с усещането, че става въпрос за свобода на словото, а за разкриване на данни от личния живот”, коментира още премиерът.

Оставката на никой министър не е на дневен ред, добави още Желязков.

Тагове:

Росен Желязков премиер ИТН предложение НК лични данни Конституция неприкосновеност
