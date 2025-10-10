Желязков: Според Конституцията личният живот е неприкосновен

Премиерът Росен Желязков коментира предложението на ИТН за промени в Наказателния кодекс, с който да се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие.

“Според българската конституция личният живот е неприкосновен и държавата трябва да дава условия това да се спазва”, бяха думите на премиера по повод предложението.

“По какъв начин конституционните текстове и гаранции за правата на гражданите се интерпретират в законодателството е въпрос на автономия на Народното събрание, допълни Желязков.

Министър-председателят добави, че мястото на дебата по тази тема е в Народното събрание. “Когато прочетох текстовете, не останах с усещането, че става въпрос за свобода на словото, а за разкриване на данни от личния живот”, коментира още премиерът.

Оставката на никой министър не е на дневен ред, добави още Желязков.