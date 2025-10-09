Доналд Тръмп отива в Израел на 12 октомври

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети Израел в неделя, 12 октомври, съобщава АФП.

След почти две години на ожесточени военни действия между Израел и палестинската терористична групировка "Хамас", държавите посредници обявиха, че е постигнато споразумение за първата фаза на примирието в Газа.

Споразумението предвижда край на военните действия, размяна на заложници и палестински затворници, както и достъп на хуманитарна помощ до населението на територията.

В неделя американският президент ще посети и Йерусалим, добавя Ройтерс.

Президентът на Израел Ицхак Херцог е отменил плановете си за този ден, предвид очакваната визита на Тръмп, въпреки липсата на официално изявление от страна на Белия дом.

Израелският министър на външните работи Гидеон Саар междувременно обяви, че страната му подкрепя плана на американския президент за прекратяване на военните действия в ивицата Газа.

Тръмп потвърди, че Израел и "Хамас" са се съгласили за първата фаза на предложения от неговата администрация план за мир, който цели освобождаване на всички заложници и оттегляне на израелските войски до договорената линия.

Според Тръмп тези стъпки са началото към “силен, траен и вечен мир“. Американският президент първи съобщи за пробива и разговаря по телефона с част от семействата на заложниците.

Тръмп вече приветства първата фаза от преговорите и заяви, че това е велик ден за Близкия изток.