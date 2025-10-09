IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
“Топъл” телефонен разговор между Тръмп и Нетаняху след сключеното примирие

Вашингтон и Йерусалим са работили ръка за ръка, за да договорят сделката

09.10.2025 | 17:07 ч.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху проведе "топъл“ телефонен разговор с президента Доналд Тръмп, в който му благодари за усилията му за осигуряване на мирно споразумение с Хамас в четвъртък, съобщава Fox news.

Говорителят на Нетаняху, Шош Бедросян, потвърди телефонния разговор по време на пресконференция, заявявайки, че Вашингтон и Йерусалим са работили ръка за ръка, за да договорят сделката.

Съгласно споразумението Израел ще освободи стотици палестински затворници в замяна на всички останали заложници, както живи, така и мъртви. Израел също така ще изтегли войските си от по-голямата част от Газа, като се оттегли зад "жълтата линия“ по време на 24-часово прекратяване на огъня, което вече е започнало.

В края на прекратяването на огъня ще започне 72-часов период, през който Хамас трябва да освободи всички останали заложници.

Бедросян добави, че това е само първата фаза на мирното споразумение. Подробности за по-късните фази не са обявени.

В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп също привества споразумението, заявявайки, че американския посланик в Израел Майк Хъкаби е невероятен.

"Той работи толкова усилено и направи толкова много, за да доведе до мир в Близкия изток. Той много бързо се превърна във Велик Човек. Благодаря ти, Майк!", добави 47-ят президент на САЩ.

"Велик ден в Близкия изток!" написа още Тръмп.

