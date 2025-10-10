Тръмп няма проблем ако не спечели Нобела за мир: Не го направих за това

Президентът на САЩ Тръмп заяви в четвъртък, че "няма проблем“, ако не спечели Нобеловата награда за мир - въпреки че посредничи за мирно споразумение между Израел и Хамас.

„Не знам какво ще направят, наистина, но знам това, че никой в ​​историята не е решавал осем войни за период от девет месеца, а аз спрях осем войни“, каза Тръмп в Овалния кабинет.

Свързани статии Норвегия се готви за реакцията на Тръмп, ако не спечели Нобеловата награда за мир

„Ще трябва да направят това, което правят. Каквото и да направят.. няма проблем“, добави той.

„Знам това: не го направих за това. Направих го, защото спасих много животи. И това е нещото, което ме притеснява толкова много във войната между Русия и Украйна. 7000 души умират всяка седмица, млади войници - почти всички са войници на Украйна и Русия. Така че на теория, засяга ли ни това? Не. Но е ужасно нещо. И ще решим и това.“