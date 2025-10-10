Опасностите от етикета „въоръжен конфликт“

Миналата седмица президентът Тръмп заяви в писмено уведомление до няколко конгресни комисии, че Съединените щати са във „въоръжен конфликт“ с латиноамериканските наркокартели. Това заявление изглежда е последващо обоснование за множеството американски атаки от началото на септември срещу лодки в Карибите, за които администрацията твърди, че са превозвали наркотици. Времето и последващият характер на изявлението на администрацията обаче далеч не са единствените въпроси, които декларацията повдига, пише за TNI Пол Пилар. Той се пенсионира през 2005 г. след двадесет и осемгодишна кариера в разузнавателната общност на САЩ, като последната му позиция е била национален разузнавателен служител за Близкия изток и Южна Азия.

От една страна, Конституцията (в член I, раздел 8) дава правомощието да обявява война на Конгреса, а не на президента. Въпреки че традиционните обявявания на война са излезли от употреба след Втората световна война, Конгресът е използвал резолюции в други формати, за да разреши използването на военна сила. Дори злополучни войни, като тези във Виетнам и Ирак , са се основавали на разрешения от Конгреса, независимо от това как приемането на военни резолюции в тези два случая е било прибързано и неинформирано. Администрацията на Тръмп не е получила разрешение от Конгреса за използването на военна сила срещу кораби в Карибите.

Освен това, наркокартелите, към които уж е насочена декларацията на Тръмп, не са извършвали въоръжени атаки срещу Съединените щати. Единствените въоръжени атаки, за които става въпрос, са тези, извършени от американските сили.

Администрацията се опитва да запълни тази празнина, като се позовава на потенциалната смъртоносност на злоупотребата с наркотици, заявявайки, че наркокартелите, чрез контрабанда на продукта си в Съединените щати, „причиняват смъртта на хиляди американски граждани всяка година“. Човек трябва да бъде внимателен, когато използва вредните ефекти на вносен продукт като основа за обявяване на въоръжен конфликт. Тютюнът, например, причинява много повече смъртни случаи в световен мащаб, отколкото употребата на незаконни наркотици, а Съединените щати изнасят тютюневи цигари на стойност около милиард долара годишно, голяма част от които за Канада .

Износът на тютюн е законен, разбира се, макар че това е малка утеха за канадците, които умират от пушенето на цигари, продавани от Съединените щати. Но както с кокаина, така и с тютюна, предприятията търсят печалба чрез международна търговия с опасно, пристрастяващо вещество. Ако администрацията на Тръмп наблегне на незаконността, а не на смъртоносността като критично разграничение – което би било много важно, предвид презрението на Тръмп към върховенството на закона, включително международното право – тогава няма да има ограничение за обявяване на всяко престъпно поведение, което включва преминаване на международна граница, за „въоръжен конфликт“.

Няма нищо ново в прилагането на термина „война“ или в случая на Тръмп, термина „въоръжен конфликт“ към неща, различни от истински въоръжени конфликти, за които всички биха се съгласили, че са войни. Терминът „война срещу наркотиците“ съществува от поне половин век. Медиите прилагаха този термин към политиките за контрол на наркотиците на президента Ричард Никсън, който обяви злоупотребата с наркотици през 1971 г. за „обществен враг номер едно“. Политиките на Никсън бяха насочени към реформиране на правоприлагащите органи и намаляване на търсенето на наркотици, а не към използването на въоръжена сила. Преди Никсън президентът Линдън Джонсън беше обявил „ война срещу бедността“, което нямаше нищо общо с въоръжената сила.

Проблемите, които са включвали както етикета „война“, така и използването на военна сила, също не са започнали с Тръмп. Такива проблеми са сред последиците от „войната срещу тероризма“ или, както понякога се наричаше, „войната срещу терора“. Тази „война“ имаше една голяма разлика от сегашния контрабанден на наркотици от Латинска Америка, а именно, че имаше разпознаваема група, Ал Кайда, която беше извършила насилствени атаки срещу интересите на САЩ, включително изключително смъртоносна атака в Съединените щати на 11 септември 2001 г.

Войната, която администрацията на президента Джордж У. Буш обяви обаче, не беше само срещу Ал Кайда, а срещу тероризма, който не е група, държава или дори движение, а по-скоро техника за прилагане на насилие или принуда. Както отбелязва покойният Збигнев Бжежински , обявяването на война срещу тероризма е също толкова логично, колкото и обявяването на война срещу блицкрига.

По този начин „войната срещу тероризма“ беше с отворен край по отношение на време, врагове и пространство, както се подразбира от често използвания акроним GWOT (Глобална война срещу тероризма). Отвореността продължава да бъде проблем. Упълномощаващата резолюция , която Конгресът прие след атаката на Ал Кайда от 11 септември, беше разтегната и свободно използвана като основа за голямо разнообразие от военни операции в чужбина.

Най-големият и най-скъп период беше инвазията в Ирак през 2003 г., която, въпреки че щеше да има своя собствена резолюция за разрешаване на Конгреса, администрацията на Буш представи като неразделна част от GWOT. Прилагането на терминологията „война“ към контратероризма след 11 септември насърчи това разширение, както поради отворения характер на войната без добре дефиниран враг, така и защото терминът естествено води до размисъл за военна сила.

Наричането на нещо война – независимо дали темата е бедност, наркотици, тероризъм или нещо друго – е начин да се заяви сериозността на необходимостта от справяне с даден проблем. Метафората за войната е призив за даване на висок приоритет на дадена тема, с нотка на мачизъм. В ситуации, в които не се използва действителна военна сила, използването на такава терминология може да бъде сравнително безобидно реторично излишество в дебатите за политическите приоритети. В други ситуации обаче метафората за войната може да започне да се размива с реалността на войната.

Това се случи в голяма част от дискусиите за борбата с тероризма след 11 септември. Погрешен силогизъм гласеше, че ако проблемът с тероризма е сериозен национален проблем, тогава нацията е във война, а ако е война, тогава това означава използването на военна сила. Подобна перспектива поквари дискусията за това как най-ефективно да се използват множеството инструменти за борба с тероризма , всеки от които има своите предимства и недостатъци. Подобна интелектуална небрежност зарази някои учени , както и политици.

Използването от Тръмп термина „въоръжен конфликт“ за трафик на наркотици в Карибите може да е друг пример за неговите реторични ексцесии. Спорно е обаче дали той наистина смята, че тази тема заслужава същия политически приоритет, както въпросите, за които предишни президенти са прилагали термина „война“. Независимо от мотивите му обаче, някои от същите опасности, свързани с GWOT, може да се отнасят и тук. Основната опасност е повишеният риск от използване на военна сила за сваляне на венецуелския режим на Николас Мадуро, стъпка, която според съобщенията се застъпват някои висши членове на администрацията на Тръмп . Неотдавнашното струпване на американски военни сили в региона може да послужи като подготовка за тази стъпка.

Ако Тръмп търси вдъхновение от GWOT, най-вероятно ще забележи как инвазията в Ирак повиши рейтинга на одобрение на Буш, създавайки ефект на „обръщане около знамето“. С Тръмп под земята в социологическите проучвания , той може да се изкуши да опита да постигне същия ефект. Ако го направи, дългосрочният резултат вероятно ще бъде да потъне в блато, подобно на Ирак, във Венецуела, като рейтингите на Тръмп в социологическите проучвания потънат заедно с него, точно както в крайна сметка се случи с рейтингите на Буш. Тръмп обаче винаги е бил по-заинтересован от незабавни аплодисменти, отколкото от сериозни анализи на бъдещето на страната.

Поне две други измерения стоят в основата на декларацията на Тръмп за „въоръжен конфликт“ в Карибите. Едното е неговата фасцинация от военни принадлежности, която понякога изглежда подобна на момче, играещо си с войничета. Основното лошо последствие от тази мания на не-ветерана досега е пропиляното харчене за военен парад , задръстващ улиците . По-сериозни последици могат да произтекат от неадекватното разбиране на това какво може и какво не може да направи военната сила – напомнящо за ролята, която видните „ ястреби “ изиграха при въвличането на Съединените щати във войната в Ирак.

Още по-сериозно е как обявяването на въоръжен конфликт може да бъде поредна стъпка в завземането на власт от страна на Тръмп и стремежа му към авторитарно управление . Тръмп твърди за съществуването на „извънредни ситуации“, противно на доказателствата , за да упражнява разширени правомощия по въпроси, вариращи от тарифи до престъпност в американските градове. Състоянието на въоръжен конфликт може да послужи като основа за утвърждаване на още повече „извънредни“ правомощия. Минали войни са карали президентите да ограничават гражданските свободи. Някои от тези ограничения сега се считат за прекомерни дори по време на война (по-специално интернирането на японско-американски граждани по време на Втората световна война), докато други не са. (Днес колко хора обвиняват Ейбрахам Линкълн за това, че е спрял habeas corpus по време на Гражданската война?)

По-конкретно, включването на военните във функция на правоприлагането, като например борбата с наркотиците, може да бъде част от хлъзгав склон към други необичайни приложения на военните, включително такива, насочени срещу американски граждани. Вече има достатъчно основания за тревога в това измерение, предвид опита за налагане на федерално контролирани войски в избрани американски градове и силно партийните забележки на Тръмп пред конференция на генерали и адмирали миналия месец, в които той си представяше тези градове като „тренировъчни площадки“ за военните.

Каменната реакция на събралите се генерали даде на някои наблюдатели надежда , че техният професионализъм ще спре по-нататъшното спускане надолу по склона. Но би било грешка да се разчита предимно и тясно на военните, за да се предотврати диктатура на Тръмп.