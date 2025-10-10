IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Защо мъжете изневеряват?

Тръпката от преследването

10.10.2025 | 22:45 ч. 10
Снимка: istock

Снимка: istock

Едно от най-травмиращите неща, през които могат да преминат двойките, е изневярата. Особено за жената, ако тя е в позицията на жертвата на изневяра от страна на партньора си. 

Защо мъжете са склонни да мамят в любовта дори лоялните си партньорки?

1. Връзката е трудна

Това е най-очевидният пример. Връзката е трудна. Няма истинска връзка; двойката е заедно заради децата или удобството. Често физическата интимност вече не е налице. Понякога някой, който изневерява в трудна връзка, трудно изразява чувствата си. 

2. В неговото семейство е имало изневери

Родителите ви показват как да живеете. Като деца ние приемаме силни послания, които остават с нас до края на живота ни. И няма по-голямо послание от това да видим нещо, което се изживява чрез пример. Това важи както за положителните неща, които сме виждали у родителите си, така и за негативните неща, като изневярата. Ако в семейството на мъжа неговият баща е изневерявал на майката, то много е вероятно и той да постъпва така с партньорките си. 

Източник: Защо мъжете изневеряват дори на лоялни партньорки?

флирт изневяра романтика
