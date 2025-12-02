IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кели Кларксън показа децата си - месеци след смъртта на баща им

Позираха на ледена пързалка

02.12.2025 | 23:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кели Кларксън зарадва феновете си с една от последните си публикации в Instagram. 43-годишната певица рядко показва децата си, макар често да говори за тях. Но сега направи изключение и постна в социалната мрежа снимка, която умили последователите ѝ.

Виждаме как звездата позира с дъщеря си Ривър и сина си Ремингтън на ледена пързалка. Семейството явно се е забавлявало в почивните дни покрай Деня на благодарността, който в САЩ беше отпразнуван в четвъртък. Всички са с плътни якета и зимни шапки. 11-годишната Ривър и 9-годишният Ремингтън се усмихват широко, както и майка им.

Годината е тежка за децата. През август техният баща Брандън Блексток почина. В последните три години той се е борил с рак на кожата.

Още за случилото се и снимката вижте в teenproblem.net

