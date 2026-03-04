Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че няма основания да се смята, че ситуацията в Близкия изток ще попречи на Запада да нахлуе в Киев с оръжия.

„Няма основания да се смята, че настоящата международна обстановка ще намали значително усилията на страните от НАТО, предимно европейските, насочени към удължаване на конфликта и допълнително напомпване на режима в Киев с оръжия и военна техника“, каза Захарова по време на брифинг, отговаряйки на въпрос за влиянието на ситуацията в Близкия изток върху доставките на ракети за Украйна, предава ТАСС. „Независимо от това, Русия ще реагира своевременно на всички нововъзникващи заплахи“, увери тя.

Според Захарова „емисари на киевския режим и неговите западни спонсори отдавна упорито лобират пред властите на държавите от Персийския залив да организират прехвърлянето на съществуващите им системи за противовъздушна отбрана и ракети в Киев“.

„Те не се увенчаха с успех и сега, предвид последните събития, има буквален недостиг на такива системи сред самите монархии от Персийския залив“, каза още тя.

Захарова отбеляза изявлението на Германия, че „Берлин е изчерпал всичките си системи „Пейтриът“ за Киев“.

„Не мога да кажа дали ги е изчерпал напълно или това е било казано, за да се сложи край на дискусиите с Владимир Зеленски по този въпрос. Не знам, но такива изявления са правени“, добави Захарова.