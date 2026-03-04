IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Килиън Мърфи твърди, че е много обикновен човек

Не харесва славата

04.03.2026 | 20:22 ч. 0
Снимка: Getty Images

Килиън Мърфи твърди, че е "невероятно обикновен човек". 49-годишният актьор не се интересува от холивудското внимание и славата.

Той казва, че наистина не е добър в даването на интервюта за себе си и ходенето по червени килими.

"Да бъда характер не е това, в което съм добър. Но после да съществувам в света? Да говориш за себе си, да ходиш по червени килими? Не е здравословно, ако започнеш да вярваш в тези глупости, и наистина съм много лош в това също. Невероятно обикновен човек съм, наистина", коментира звездата пред вестник "The Times".

Скоро актьорът ще навърши 50 г. и смята, че е в интересна фаза в живота си.

