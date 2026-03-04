Защо истинският победител във войната с Иран може би е Китай?

Всички в Белия дом правят всичко възможно, за да отблъснат болезнената реалност на войната, която президентът Доналд Тръмп е избрал да води срещу Ислямската република Иран. За съжаление, както при всички масови заблуди, реалността винаги се налага. Всъщност императорът не носи никакви дрехи.

Предупреждението, което Тръмп пренебрегна

В този случай голият император е доста неприятен за окото. Тръмп беше предупреден от председателя на Общото командване на въоръжените сили, генерал Дан „Разин“ Кейн от ВВС на САЩ, че планираната атака срещу Иран рискува да изчерпи напълно военните запаси на САЩ в региона.

Тръмп не се интересуваше.

Загрижен за това, което щеше да се случи с американските сили в региона поради напълно безотговорното действие на Тръмп, един от подчинените на Кейн, вицеадмирал Фред Качер от американския флот, разкри съдържанието на разговора, в който Кейн описа подробно на президента как войната с Иран ще навреди на военната готовност на САЩ на други места – особено в далеч по-важната стратегическа област на Индо-Тихоокеанския регион.

С наближаването на края на третия ден от войната с Иран се разпространяват съобщения, че военните лидери на САЩ започват да се тревожат за бързото изчерпване на и без това ограничените запаси от критично важни противовъздушни ракети и ракети за атака в зоната на отговорност (AOR) на Централното командване на САЩ (CENTCOM).

Според съобщения от миналата седмица, съществуват опасения, че конфликт с висока интензивност – дори и ограничен до въздушна война – би изчерпал тези критични запаси в рамките на осем дни.

В средата на този осемдневен период изглежда, че висшето командване на Пентагона е в пълна паника. Засега американците се радват на частично превъзходство над иранците. Все пак трябва да се отбележи, че смъртоносният удар, който американо-израелският алианс търси срещу иранския режим, все още не е нанесен.

Много лидери на Ислямската република са били убити. Възможностите на иранската армия са като цяло намалени. Но иранският режим остава твърдо на власт, а контраофанзивата на Иран се засилва и разпространява в целия регион.

Може би това е последният дъх на смъртоносно ранен враг, чиято гибел настъпва по-скоро, отколкото някой може да си представи, пише Брандън Вайхерт, старши редактор по национална сигурност в 19FortyFive.com.

Или може би иранците, въпреки нанесените им щети, продължават да бъдат ефективни в боя. По този начин стратегията на отслабената, но все още бореща се Ислямска република е просто да принуди САЩ, Израел и арабските страни да използват ограничените си запаси от системи за противовъздушна отбрана и ракети.

След като те бъдат изчерпани, теоретично иранците биха могли да заплашват американски, израелски и арабски цели със собствения си огромен арсенал от ракети, хиперзвукови оръжия и рояци дронове.

Разбира се, американците изпълняват собствената си стратегия. Те са унищожили иранските командни и контролни възли доста ефективно (но не достатъчно ефективно, тъй като иранците все още се борят). Сега американците се опитват да разрушат градовете, в които се намират ракети и рояци дронове.

Ракетите от Иран обаче продължават да валят върху американците и техните съюзници в региона

Всъщност ракетните атаки продължават да се разширяват и включват по-модерни системи от предишните.

Това е важно, защото след този уикенд американските сили ще трябва да изтеглят системи от критични запаси в региона на Индо-Тихоокеанското командване (INDOPACOM).

Белият дом и Пентагонът заявиха, че планират война в Близкия изток с продължителност от четири до пет седмици. Сега се обмисля потенциално разполагане на сухопътни сили в следващите седмици.

Като се има предвид колко зле се справя отбранителната промишленост на САЩ с попълването на огромния брой изчерпани системи от началото на войната в Украйна през 2022 г. – особено ракетите „Томахок“ за наземни атаки и прехващачите за противовъздушна отбрана – трудно е да се повярва, че САЩ ще успеят да възстановят ключовите си запаси в Индо-Тихоокеанския регион в близко бъдеще.

Ако САЩ изчерпят ценните запаси на INDOPACOM, без да има перспектива за попълването им, китайците може да решат, че потенциалните разходи за предприемане на действия срещу тези цели вече са паднали толкова ниско, че не могат да чакат повече. Без адекватни нива на оръжия в региона, САЩ и съюзническите сили ще имат затруднения да отблъснат ефективно китайска атака срещу Тайван.

Да извади заек от шапката си или да предизвика катастрофа?

Може би Тръмп ще извади заек от прословутата си шапка и скоро ще сключи сделка с остатъците от иранското ръководство. Ако това се случи, шансовете да се избегне истинска катастрофа както в Близкия изток, така и в Индо-Тихоокеанския регион, са големи.